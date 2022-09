La rajada de Cassano sobre estos dos mitos del futbol italiano

El exdelantero del Real Madrid lanza unas sorpresivas declaraciones contra Gabriel Batistuta y Francesco Totti, excompañeros suyos en la Roma Recientemente el de Bari ya atacó a Paulo Dybala, a quien tilda de "no ser un gran jugador"

Antonio Cassano vuelve a escena disparando abiertamente contra Gabriel Batistuta y Francesco Totti. El ex delantero italiano ha hablado en el podcast 'Wild Moss' sobre dos de sus excompañeros en la Roma. Hace pocas fechas, ya atizó duramente a Paulo Dybala, al que le acusa de "no ser un buen jugador".

El que fuera campeón del mundo con Italia en 2006, empezó hablando sobre Gabriel Batistuta. Compañeros en la Roma del 2001 al 2003, el ex delantero de la 'azzurra' atacó claramente al argentino, definiéndolo como un tacaño y un maleducado: "Era horrible cuando estaba con Batistuta y Marco Delvecchio en la Roma", comentó en primera instancia Cassano en el podcast Wild Moss, para luego continuar apuntando contra el 'killer' de la albiceleste: "Batistuta en un modo particular porque cuando lllegaba no pagaba ni un café ni saludaba a ningún camarero. Esto era en un momento en el que él ganaba diez millones de euros, diez".

Sin dejar pasar el tema de sus cuatro años en el equipo romano (2001-2005), el que fuera jugador acto seguido del Real Madrid, continua atacando a excompañeros, esta vez a Francesco Totti, con quien afirma que sentía una gran admiración pero que después de una pelea le perdió el respeto: "Fui a la Roma por él. Elegí la Roma en lugar de la Juventus por Totti. Me encantaba jugar con él. Tenía una relación maravillosa. Después de dos años, cuando tenía 20, tuve una pelea y lo mandé a la mierda. Un amigo mío, en el que yo confiaba, me dijo 'Francesco ganó 100.000 euros y tú te llevaste 10.000".

Cabe recordar, que el de Bari ya atacó recientemente a Paulo Dybala, actual jugador de la selección argentina de Scaloni que dentro de bien poquito buscarán en Catar su tercera Copa del Mundo. "Si fueras un gran jugador a los 29 años, la Juventus no te hubiera dejado marchar", lanzó, sin filtro. "Los cuatro o cinco primeros equipos ni siquiera lo consideraban un jugador suplente. El Inter de Milán se lo pensó, pero luego ficharon a Lukaku y le dijeron a Dybala que se fuera a casa". A su vez, aseguró que desde su época en Palermo sostuvo "que Dybala no es un gran jugador"