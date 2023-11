Sarabia, sin excusas: "Es una cagada terrorífica"

El técnico del Andorra, autocrítico tras el sorpresivo KO en Copa ante un Tercera RFEF como el Astorga "No hemos enfocado bien el partido, hemos estado mal, yo el primero", dijo tras felicitar al once maragato

Una de las grandes sorpresas de la jornada copera del miércoles fue la eliminación del Andorra de Liga Hypermotion en el campo de la Eragudina de Astorga. De hecho, los locales son por ahora el único equipo de Tercera RFEF clasificado para la siguiente ronda.

El técnico de los pirenaicos, Eder Sarabia, no escondió su enfado en la rueda de prensa posterior al 1-0 en tierras leonesas: "Volvemos a dar un nivel muy malo jugando fuera de casa. No enfocamos bien el partido y hemos estado mal, yo el primero. Algunos de los que venían jugando pocos minutos no han dado el nivel que esperábamos, pero los que juegan más tampoco han sumado y yo no he acertado”.

Sarabia tuvo palabras de elogio para el Atlético Astorga y su histórico éxito: “Ellos le han puesto más hambre y en fútbol te puede eliminar cualquier equipo. El otro día les dije a los jugadores que si nos relajábamos nos íbamos a equivocar. Y así ha sido, lo que hemos hecho es una cagada terrorífica”.

“La Copa del Rey es un torneo donde podíamos hacer las cosas bien, y competir como hicimos en los últimos años, pero hoy no hemos estado a la altura. Ellos han tenido más ocasiones claras de gol que nosotros. Hay que felicitar al Astorga, ha competido bien y ha sabido llevar el partido a lo que les interesaba”, añadió.

El técnico del club presidido por Gerard Piqué habló sobre el cambio de Rubén Bover por Pablo Moreno a los veinte minutos, aunque después quitó al capitán del campo a la hora de juego: "Por la tralla que acumula Rubén no quería que jugara más de 50 minutos, y Pablo ha notado una pequeña molestia en el cuádriceps al acabar el calentamiento. Los que vienen jugando bien como Iván, Rubén o Aurélien no nos han dado lo que tenían que dar”.

Fuerte dosis de autocrítica del entrenador vasco: “Lo que pasa es que cuando no somos un equipo, cuando no estamos al cien por cien, o nos creemos muy buenos, pues nos puede ganar cualquiera. Por desgracia, yo no he sabido transmitir lo que se necesitaba para el partido y nos llevamos un tortazo importante, que nos tiene que hacer aprender para el domingo”.

El que fuera ayudante de Setién en Can Barça no quiso poner excusas en relación al viaje o al estado del césped de La Eragudina: “Por la mañana he visto el campo y estaba perfecto para jugar al fútbol. Nadie ha nacido jugando en San Mamés o en el Camp Nou. Si somos mejores, tenemos que imponernos en las situaciones individuales: controles, jugadas, pases, duelos… Pero así como otras veces lo hacíamos, hoy no hemos competido contra un rival de categoría inferior. Es un paso atrás muy grande para nosotros".