El Atlético Astorga da la sorpresa y echa al Andorra de la Copa

Inaudito adiós para los de Eder Sarabia, que no remontaron ni con un penalti a favor Ivi Vales, con un cabezazo, fue suficiente para la histórica clasificación del equipo de Tercera RFEF

El primer profesional español eliminado cayó en Astorga. El Andorra sufrió un doloroso 1-0 ante el Atlético, de Tercera RFEF, y se despidieron de la Copa del Rey por culpa del solitario tanto de Ivi Vales en la primera parte, siendo incapaces de remontar la renta y dando la primera gran sorpresa de la fase.

Eder Sarabia dio un revolcón al once inicial que venció al Levante y esperaba una reacción distinta de sus jugadores, pero no lo encontró. Sufrió mucho desde un principio en La Eragudina y no fue el equipo que se impuso a los valencianos, dando muestras notorias de incomodidad.

El equipo no logró hacer pie desde un principio y se vio en problemas que solucionaba Nico Ratti, titular en lugar de Dani Martín bajo palos para el conjunto tricolor. Sus manos sostenían a un equipo que terminó cayéndose en el 23’ tras encajar el único tanto del partido.

Un córner lanzado por Albertín para los locales encontró el premio mayor, aprovechando el despiste de la defensa. Ivi Vales llegó al remate y se levantó entre dos defensores para peinarla y poner el primer y único tanto de la tarde en La Eragudina.

Porque pudo llegar el 1-1 andorrano gracias a un penalti señalado sobre Álvaro Martín que devolvía las esperanzas en la segunda parte, pero Iván Gil lo envió fuera y echó por la borda la ilusión de una remontada que nunca llegó. El plan del Atlético Astorga se mantuvo intacto y las pausas al juego se fueron aumentando para frustración de un Andorra que no podía acercarse a la portería de los locales.

Scheidler tuvo la posibilidad de igualar y llegar a la prórroga con su remate dentro del área pequeña, pero no encontró portería. Tras esto, el local estuvo a punto de irse en ventaja por más, aunque el remate de Ivi no encontró destino. Aún así, nada amargó la alegría de La Eragudina.