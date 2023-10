La "dramática" situación que atraviesa Olinga en Rumanía

El delantero camerunés, al que Lamine Yamal acaba de arrebatar el récord de precocidad goleadora en Liga, lo está pasando "mal" en el FC Botosani "El entrenador que me fichó se fue a los cinco partidos. Ahora me ponen en una posición que no es la mía y encima perdemos todos los partidos", ha relatado en una entrevista en 'MARCA'

El nombre de Fabrice Olinga ha vuelto a salir a palestra después de que Lamine Yamal superara, ante el Granada en el Nuevo Los Cármenes, su récord de precocidad anotadora en LaLiga. El delantero camerunés ha atendido a varios medios de comunicación en los últimos días y se ha mostrado “feliz” por la joya de la Masia.

En una entrevista concedida al diario ‘MARCA’, el atacante ha asegurado que le “sorprendió” que el canterano azulgrana “fuera el que rompiera mi récord” porque aunque “lo está haciendo bien”, “no le veía un jugador que pudiera marcar tan joven”.

En la misma conversación, sin embargo, Olinga también ha relatado la “dramática” situación que está viviendo como futbolista a sus 27 años. El exjugador del Málaga, que tiene a sus espaldas una trayectoria deportiva llena de altibajos, milita en el FC Botosani de Rumanía… y no está nada satisfecho con sus primeros meses allí. “La verdad esque me encuentro muy mal… Rumanía era lo último que me pasaba por la cabeza, pero yo venía de una suspensión y era el único club que quería asumir mi contrato. Yo solo quería jugar”, se ha sincerado.

“Además, llegué y el entrenador que me quería en el equipo se fue a los cinco partidos. Ahora me ponen en una posición que no es la mía y encima perdemos todos los partidos… Es dramático”, ha añadido Olinga, que entiende que el tanto de Lamine Yamal le haya vuelto a situar en el foco mediático. “Después de su gol todo el mundo me llamaba y me escribía. Primero fue un reportaje y luego empezó todo, pero así es este mundo. Entiendo que es parte de mi trabajo. Las cosas funcionan así y lo respeto”, ha finalizado.