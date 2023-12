La asombrosa recuperación de Sergio Rico

El futbolista Sergio Rico sigue su proceso de recuperación tras el grave accidente que sdifrió el pasado 28 de mayo. El guardameta hizo un repaso de todo lo sucedido desde aquel fatídico día en la Cadena COPE. El jugador, que estuvo 26 días en coma inducido en la UCI, no tiene ninguna secuela ni física ni psíquica.

El guardameta de Dos Hermanas sufrió un traumatismo craneoencefálico y tuvo que ser operado de un aneurisma cerebral tras recibir un brutal golpe en el cuello que le propinó un caballo en la romería de El Rocío.

"Estoy con ganas de que el médico me dé algo más de libertad porque yo me siento bien.... Quiero volver a mi rutina y volver a sentirme futbolista", explicó Rico en el programa 'El Partidazo de COPE'.

Rico apuntó que en sus 82 días ingresado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla sufrió muchos cambios: "Perdí 20 kilos... Pesaba sobre 92 y me quedé en 73. Ahora peso 88 kilos".

Sergio Rico no quiere marcarse plazos para su regreso a los terrenos de juego: "Lo llevo con demasiada calma, no está en mi mano. Si estuviese en mi mano ya estaría pegando costalazos. Acato las órdenes de los doctores, que son los mandan y los que me han salvado la vida, sin pasarme los más mínimo".

Sergio Rico asegura que no recuerda "absolutamente nada" del golpe del caballo: "Estaba sedado con fentanilo. Incluso en el proceso de que me bajaron la sedación, porque no me lo pueden quitar del tirón, no recuerdo nada de ese proceso. Cuando desperté, creo que estaban conmigo mi mujer (Alba Silva) y mi madre, pero no recuerdo nada más".

Rico dijo que no ha cambiado: "Yo sigo siendo el mismo. Al final, fui el que menos he sufrido, no me he dado cuenta de la misa la media. Mi pensamiento no ha cambiado. Se hace duro y cuesta arriba, mi familia iba a visitarme y no tenían ninguna respuesta, solo veían una persona dormida".