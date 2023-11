La mujer de Sergio Rico: "La vida te puede cambiar en segundos"

"No quiero recordarlo porque han sido los momentos más duros de mi vida. Tenía el alma en vilo", dijo la esposa del portero El sevillano estuvo 22 días en coma inducido tras ingresar en la UCI y fue intervenido por un aneurisma cerebral recibiendo el alta 83 días más tarde

Alba Silva, mujer de Sergio Rico, es feliz después de la recuperación de su pareja y de muchos meses de sufrimiento que ahora parecen haber terminado para alegría de todos.

Alba Silva siempre estuvo al lado de su esposo sobrellevando una situación tan inesperada como difícil y ahora con el paso de los meses ha explicado con más detalle como fue el grave accidente que sufrió el portero del PSG hace unos meses.

Rico sufrió un traumatismo craneoencefálico el pasado 28 de mayo y estuvo 22 días en coma inducido llegándose a temer por su vida. La pareja del jugador relata ahora los momentos más angustiosos de este suceso.

"Cuando llegué allí me encontré a Sergio en el suelo y me puse nerviosa. No me dejaron acercarme a él. Fuimos detrás porque no me dejaban ir con él en la ambulancia y fuimos a la unidad hospitalaria móvil que habían montado en El Rocío. Lo único que quería pensar que no había sido tan grave", cuenta Alba Silva en un programa de la plataforma digital de Mediaset, 'mitele PLUS'.

Alba Silva reconoce que vivió momentos muy duros cuando su marido estuvo ingresado: "Nos llamaron médicos porque estaba habiendo complicaciones. No quiero recordarlo porque han sido los momentos más duros de mi vida. Tenía el alma en vilo. Aunque nunca pensé que me fuera a quedar sin él", aseguró.

Un suceso que pudo cambiar la vida por completo del portero del Paris Saint-Germain y de todo su entorno, incluido el de la propia Alba Silva: "El domingo del accidente estábamos todos preparados para grabar en El Rocío. Hasta que pasó lo que pasó. Es increíble cómo la vida te puede cambiar la vida en cuestión de segundos", explicó.

El accidente se produjo el pasado 28 de mayo durante la festividad de El Rocío cuando Sergio Rico se calló de un caballo aunque no se ha podido confirmar esta hipótesis por parte de la Policía al no haber testigos en ese momento. El andaluz estuvo 22 días en coma inducido tras ingresar en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) y fue intervenido por un aneurisma cerebral recibiendo el alta 83 días más tarde.