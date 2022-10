Antonio: "Tenemos que ir a ganar los tres partidos"

El cierre andaluz analizó para SPORT sus primeros meses como azulgrana en vísperas de su debut en la Champions "Sabía que tenía que acabar Derecho el pasado verano, porque si no se me complicaba todo", afirma el blaugrana

El Barça inicia este miércoles la defensa de su título de Champions en un asequible Grupo C de la Ronda Principal de la Champions en lo que supondrá el debut en la máxima competición europea de los tres fichajes para el nuevo curso: Antonio Pérez, Sergio González y Catela.

Una semana después de cumplir 22 años, el andaluz Antonio ya es internacional absoluto y se presentó el pasado verano en el Palau con la carrera de Derecho terminada y dispuesto a hacer historia en un Barça que lo seguía desde hace años. El jiennense departió con SPORT en una entrevista en la que demostró lo que todo el mundo sabe, que tiene la cabeza muy amueblada y las cosas muy claras.

¿Cómo van sus primeros meses en el Barça?

Pues muy bien. Los compañeros y el cuerpo técnico me lo están poniendo muy fácil y me siento como en casa. Y eso, muy contento por estar aquí y con muchas ganas de seguir aprendiendo y de aportar todo lo que pueda.

Es la primera vez vive fuera de casa, pero ya ha estado en muchas concentraciones con la selección desde categorías inferiores...

Sí, claro. Es la primera vez que salgo para vivir, pero he estado muchas veces fuera ya sea con la sub'19 en el Europeo y ahora más recientemente ya con la absoluta. Gracias a eso conocía a muchos compañeros como Sergio (Lozano), Carlos (Ortiz), Adolfo o Dídac. Al final esto es como todo, tienes que adaptarte. No hay otra.

¿Echa algo de menos de su vida en Jaén?

Bueno, la facilidad de vivir en casa. En Jaén lo tenía todo hecho, no tenía que preocuparme de la comida cada día ni de lavarme la ropa (ríe). Es ley de vida, te tienes que independizar y a mí me ha tocado ahora. Y como cocinar se me da más o menos bien, pues un problema menos que tengo.

Antonio, con la selección española en el último parón | EFE

¿Qué es lo que más le gusta de Barcelona?

Que cada día puedes hacer lo que te apetezca en el sentido de que hay de todo. Tienes la playa a diez minutos, el centro, si quieres ir al teatro, a un concierto... Y encima con el transporte público, que te lleva a todos los sitios. Nada que ver con Jaén y con cualquier ciudad pequeña. Para mí Barcelona es la mejor ciudad de España.

Llegó con 21 años y con derecho terminado...

Pues sí. Mi familia siempre me ha exigido estudiar, porque el deporte son 15 años o como mucho 20, pero después tendrás que afrontar un día a día totalmente diferente y ahí los estudios te dan seguridad. Firmé un contrato de tres temporadas en Jaén, que era lo que me quedaba de carrera y sabía que tenía que aprobarlas todas, porque si me quedaba alguna se me complicaba todo bastante. Con sacrificio lo vas sacando y animo a todos, ya sea deporte amateur o profesional, a que lo compaginen con los estudios porque se puede.

¿Le asusta un poco esa vitola que tiene desde hace años de gran promesa y de niño casi perfecto?

¡Qué va! Lo llevo bien. Lo que diga la gente no te tiene que afectar. Tú sabes que si lo haces bien vas a conseguir lo que te propongas. Yo hasta ahora esforzándome y trabajando mucho he conseguido llegar hasta aquí y espero seguir evolucionando. Sobre lo que digan o dejen de decir, yo estoy centrado en trabajar cada día, en mejorar y en aprender todo lo que pueda.

Antonio Pérez, el día de su presentación con el Barça | FCB

El estilo de Velasco es muy diferente al de Dani Rodríguez en Jaén...

La mayoría de equipos de la Liga te piden competir y ganar. Aquí además te exigen jugar bonito, dar espectáculo y me estoy intentando adaptar. A mí me gusta mucho ese juego combinativo. No es que me esté costando, pero yo vengo de un equipo en el que si hay que echar un balón fuera, se echa y ya está. No es solo a nivel de afición, sino también para nosotros, porque somos los primeros que nos divertimos cuando jugamos bien.

Es mejor tener a Pito y a Ferrao de compañeros que de rivales, ¿no?

Cuando era cadete los veía en la tele, después han sido mis rivales, los he tenido que marcar y ahora comparto vestuario con ellos. Es lo que dices, mucho mejor tenerlos en tu equipo que enfrente no solo porque te los quitas de encima, sino también por todo lo que aportan y por las opciones que te dan a la hora de sacar el balón. Son tops mundiales y es un lujo jugar con ellos y con todos los compañeros.

¿En quién se fijaba usted?

Cuando veía los partidos por la tele me fijaba mucho en Sergio (Lozano). Me gustaba mucho su estilo de juego, muy fuerte, físico, rápido y con un gran disparo. No es que me parezca a él, pero en algunas facetas creo que sí. Me fijaba en los mejores y trataba de sacar lo mejor de cada uno. También en Carlos (Ortiz) y después en Ferrao, en Pito y en Ricardinho aunque no jueguen en mi posición.

Antonio quiere seguir creciendo en el Barça | VALENTÍ ENRICH

¿Qué supone estar en un equipo que aspira a ganar todos los títulos?

Yo vengo de un sitio en el que ganar un título es algo excepcional, aunque no olvidemos que Jaén tiene dos Copas de España (él no estaba aún en el primer equipo). Aquí te exigen ganar títulos y nosotros vivimos con esa presión y con esa responsabilidad. Tengo muchas ganas de que lleguen esos días en los que te levantas por la mañana con el gusanillo de saber que en unas horas te vas a jugar un título. Ojalá consigamos el máximo número de títulos.

¿Tiene marcado en rojo este miércoles por su debut en la Champions?

Sí, es la primera vez que voy a poder disputar esta competición tan bonita. Vas marcando días en el calendario y poco a poco vas cumpliendo objetivos. Ahora el más importante es el miércoles, ojalá lleguemos lo máximo posible y podamos revalidar el título que consiguieron mis compañeros el año pasado. Seguro que van a ser partidos muy difíciles. Ahora en Europa cualquier equipo te complica la vida a nivel técnico, táctico y sobre todo físico. Tengo muchas ganas. Tenemos que salir a ganar los tres partidos.

¿Qué le pide Velasco?

Que sea yo mismo. Que si he venido aquí es porque me lo he ganado y que lo demuestre. Que encare y tire si tengo que hacerlo, que apoye a los compañeros, que saque el balón jugado. Sabe que todavía soy un chaval joven y me está ayudando mucho.

Antonio trata de burlar el marcaje de Bateria | VALENTÍ ENRICH

¿Tenía dudas de si estaba preparado?

No. Yo confío mucho en mis posibilidades. Sabía que venía al mejor equipo del mundo y que mis compañeros son los mejores, pero no dudaba de mí. Sé que tengo cualidades, que estoy preparado y que solo me falta quizá un poquito más de experiencia, pero con esa confianza que me dan los compañeros y el míster sabía que esto iba a ir rodado.

¿En qué tiene más margen de mejora?

En muchísimos aspectos. Siempre se puede mejor en todo y nunca alcanzas tu nivel máximo. Seguramente pueda hacerlo mejor en la toma de decisiones en ataque, saber cuándo tengo que tirar o cuando es mejor dar el pase al segundo palo o encarar. También a la hora de dar apoyo a mis compañeros, aparecer entre líneas y esa experiencia que es algo que se va cogiendo con la edad, aunque para tener 22 años no voy mal (ríe). Y también en la defensa de los pívots.

¿Qué es lo que le hace más ilusión de esta temporada?

Competir por todos los títulos y vivir esas celebraciones que hasta ahora solo he visto por la tele.