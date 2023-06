Velasco: "El Jaén está vivo y la final sigue abierta"

El técnico azulgrana recalcó que la liga "no está ganada y es lo que voy a repetir a mis jugadores" Velasco alabó a Ortiz y a Marcenio, al tiempo que descartó su marcha a la selección este verano

El Barça ha descansado este martes con la mente puesta ya en el tercer partido de la final ante el Jaén Paraíso Interior que se disputará el viernes a las 21.30 horas y en el que caso de victoria lograría la séptima liga seguida en la historia del club y la tercera consecutiva.

Tras lograr el lunes el segundo punto con un palmario 5-2 que lideró Pito, Jesús Velasco se mostró muy satisfecho con el trabajo de sus jugadores en el partido y a lo largo de todas las eliminatorias por el título, pero recalcó que no hay que lanzar ni mucho menos las campanas al vuelo antes de tiempo pese a que nadie ha levantado un 2-0 adverso en una final liguera.

"Las estadísticas están ahí, pero también están para romperlas, así que no me sirven de nada. Es cierto que ahora Jaén tiene que estar pensando que sí, que juega en casa, pero tiene que ganar. Si gana tiene que volver a ganar y si lo hace, tiene que volver a Barcelona y ganar otra vez. ¿Que puede ser? Claro. Y es un equipo que lo puede hacer, ojo. Pero también es cierto que nosotros estamos bastante bien y será difícil ganarnos tres veces seguidas. Ahí tienen ellos el desafío y nosotros, que no lo consigan. Esta final sigue abierta, tenemos muchas más opciones y nada más. El Jaén está vivo", explicó el toledano.

"En el primer partido fuimos superiores y en el segundo hemos sido netamente superiores. Habíamos hablado que era un partido muy peligroso, porque haber ganado el primero nos podía llevar a algún tipo de relajación y contra el Jaén no te puedes relajar. De hecho, lo vimos al final. Si llegan a meter ese gol a 1:20 del final se habrían puesto 5-3. Este deporte es muy rápido y no te puedes fiar nada, porque es un equipo combativo, que tiene su forma de jugar y sabe cómo hacernos daño si les salen las cosas", recalcó el técnico azulgrana.

El Barça se dio un festín en el segundo partido de la final | VALENTÍ ENRICH

"Hemos hecho una de las mejores primeras partes de la temporada. Ha salido todo muy bien y hemos sido muy dinámicos, que es lo que siempre querríamos. Esta vez lo logramos en un partido muy importante, nos ponemos 2-0 e iremos allí tranquilos, pero conscientes de que hay que cerrarlo lo antes posible. Y si no, sabemos que tenemos la opción del quinto partido aquí en casa con nuestro público. Esperemos que no llegue, pero está ahí", prosiguió el exentrenador de Movistar Inter.

Velasco también alabó a los dos jugadores que se despidieron del Palau... si no hay quinto partido. "Es un poco extraño, porque parece la despedida, pero no es seguro porque es una final a cinco partidos. Con Carlos (Ortiz) he vivido muchas cosas, casi todas buenas y tengo una óptima relación con él incluso fuera de la pista. Y Marcenio es un gran profesional y me consta que esta temporada ha sufrido, porque por unas razones o por otras ha jugado menos de lo que seguramente merece, pero lo ha aceptado, ha demostrado que es un grandísimo profesional y sabiendo que se va, este martes ha hecho un grandísimo partido. Hay que quitarse el sombrero con él y darle las gracias. Para mí es un honor haberlo entrenado a él, a Carlos y a todo el grupo", aseguró con sinceridad.

Por último, se refirió a los rumores sobre el firme interés de la RFEF de ofrecerle el cargo de seleccionador español en principio para 2024 a la conclusión del Mundial en sustitución de Fede Vidal (acaba contrato con el Barça en junio de 2024). "Ahora mismo solo pienso en la final y ojalá podamos ganar la liga, que no está ganada y es la frase que más voy a repetir a mis jugadores. La liga no está ganada y tenemos que estar concentrados en la liga. Y vamos a ver cuando termine, pero yo tengo contrato la temporada que viene y estoy encantado aquí. Ya está, es que no hay nada más que decir al respecto", concluyó el míster barcelonista.