Mario Rivillos, la merecida gloria para un exazulgrana

El torrejonero marcó el penalti que dio al Mallorca Palma Futsal la primera Champions Palma de su historia El ala fue campeón con Inter en 2017 y clasificó al Barça para la Final Four de 2020, pero no la jugó por el covid

Mario Rivillos (33 años) se lanzó al suelo boca abajo cuando batió a Guitta con un disparo a la derecha en el penalti decisivo que dio al Mallorca Palma Futsal la primera Champions de su historia después de que Luan Muller hubiese desviado el lanzamiento de Pany Varela.

Esa reacción de rabia y de alegría era el reflejo de lo mucho que sufrió en el Barça con una grave lesión que complicó su carrera. Fue un gran premio para un jugador extraordinario tanto dentro como fuera de la pista.

Tras conquistar la Champions en 2017 con Movistar Inter a las órdenes del técnico azulgrana Jesús Velasco, Rivillos aceptar la oferta azulgrana y provocó la airada reacción del mítico José María García, fundador y alma mater del conjunto madrileño.

El 19 de junio de 2018, el Barça cayó en Torrejón ante Inter en el quinto partido de la final y Rivillos se rompió sufrió una rotura del cruzado de la rodilla derecha que lo mantuvo nueve meses de baja, hasta finales de marzo de 2019.

De esta forma, consiguió colaborar los tres últimos meses a la conquista del título liguero del Barça de Andreu Plaza en 2019 y también logró como jugador azulgrana dos Copas de España, dos Supercopas y dos Copas del Rey con el Barça, pero no renovó y en 2020 se fue al Levante. Antes formó parte de la plantilla que logró la clasificación para la Final Four de la Champions que fue aplazada hasta octubre por el covid y él ya no estaba en el equipo cuando la ganó en el Palau ante ElPozo Murcia.

Mario Rivillos jugó tres temporadas en el Barça | VALENTÍ ENRICH

Junto al también exazulgrana Roger Serrano, el madrileño fue uno de los líderes del ilusionante proyecto granota a las órdenes de Diego Ríos que llegó a la final de la liga 2020-21 (perdió el tercer y definitivo partido en el Palau). El pasado verano dio un paso adelante para enrolarse en el Mallorca Palma Futsal que dirige Antonio Vadillo.

Autor de 10 goles en la actual Liga, Mario Rivillos ya había marcado un tanto en la Ronda Principal de la Champions y tres con un doblete entre ellos en la Ronda de Elite. Además, el de Torrejón de Ardoz se erigió en el gran protagonista de la final marcando el único tanto balear en el tiempo regular (1-1) y el penalti decisivo que dio la gloria a los insulares. Una gloria que él merece como el que más.