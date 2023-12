Catela y Matheus, compromiso azulgrana por arrobas

Jugaron lesionados la Ronda Principal de la Champions en la que el Barça consiguió el billete para la Final Four El gaditano estará al menos dos meses de baja y el brasileño no jugará el sábado ante el Córdoba Patrimonio

El Barça logró una de las mayores proezas de su historia con la clasificación para la Final Four de la Champions pese a la plaga de lesiones que ha acortado la rotación hasta la mínima expresión y que dejaba al equipo en una situación límite con el gran objetivo del curso en juego.

Ausentes Sergio Lozano, Ferrao, Álex Yepes y Sergio González, Jesús Velasco dio mucho protagonismo en Riga al jugador del filial Touré (cada vez más del primer equipo) y contó con la ayuda de dos jugadores lesionados cuya aportación resultó fundamental.

Catela arrastraba molestias desde la semana anterior a la Ronda Principal y por ello apenas jugó en el duelo previo ante Inter (derrota por 2-7). A pesar de que nadie dudaba que podría estar lesionado, el gaditano insistió en no hacerse pruebas por su deseo de jugar la Champions a cualquier precio.

El azulgrana fue clave en tierras letonas y no cejó de buscar el uno contra uno pese a no encontrarse ni mucho menos en las mejores condiciones en una temporada en la que se ha erigido en líder y está siendo junto a Adolfo y a Pito en mejor jugador del equipo con permiso de un Dyego que nunca vacila.

Catela y Adolfo están siendo clave esta temporada | FEDERACIÓN LETONA

Una vez cumplida con nota la dura prueba de la Champions y después de unos merecidos días de descanso tras regresar el pasado domingo a Barcelona, este jueves se ha anunciado que Catela estará un mínimo de dos meses KO por una fractura en el escafoides del pie derecho.

El ex del Valdepeñas ha dado una lección de compromiso, ya que se perderá los dos últimos partidos de clasificación para el Mundial a tan solo nueve meses de la gran cita de Uzbekistán. De todas formas, es un fijo para Fede Vidal y para un Albert Canillas que lo está sustituyendo por un problema personal. El ‘mago’ se perderá también la Supercopa del primer fin de semana de enero.

También jugó con fuego por el Barça un Matheus que recayó el día de su regreso en la pista de Industrias Santa Coloma tras la rotura de fibras del bíceps femoral de su pierna izquierda que se produjo con la 'verdeamarelha' en el anterior parón. El ala zurdo no había vuelto a aparecer hasta la Ronda Principal.

Matheus arriesgó mucho por el Barça | VALENTÍ ENRICH

El ex del Corinthians no se recuperó a tiempo para la Champions, pero insistió en jugar y ayudó incluso más de lo esperado sin pensar en que este mes de enero podría disputar la Copa América con Brasil. No ha mejorado, pero en su caso la buena noticia es que no ha recaído y podría estar el día 23 ante Xota en el último partido del año después de descansar este sábado a las 18.00 horas en el Palau frente al Córdoba Patrimonio de la Humanidad.

Pese a que no llegó a disputar ningún minuto, Miquel Feixas también mostró su compromiso al viajar y vestirse pese a no estar recuperado aún de la lesión muscular en el muslo derecho que arrastra desde mediados de octubre. Dídac Plana jugó los 60 minutos, pero él estaba dispuesto a arriesgar. Entre los dos forman una portería de muchos quilates.