Nuri Sahin vuelve al Dortmund como ayudante ¿y futuro entrenador?

Es oficial: el Borussia Dortmund ha incorporado a dos leyendas del club a su cuerpo técnico. Tanto Nuri Sahin como Sven Bender regresan al equipo que les hizo grandes para ser asistentes de Edin Terzic tras un último semestre nefasto.

Aunque los malos resultados no han tenido consecuencias en forma de despidos ni para el entrenador ni para el director deportivo, Sebastian Kehl, la llegada de Nuri Sahin es realmente significativa de cara al futuro. El excentrocampista del Dortmund ha dejado su puesto como primer entrenador del Antalyaspor a mitad de temporada para volver a su antiguo club.

El inicio de su carrera como técnico en el equipo turco estaba siendo muy positivo, llevando al club de Antalya a estar peleando por los puestos que dan acceso a Europa. Por eso su decisión que ha sorprendido a muchos. Sin embargo, según apuntan desde Alemania, en el Dortmund ven a Nuri Sahin como el posible sustituto de Edin Terzic si las cosas se tuercen, lo que explicaría que quieran tenerlo dentro de la dinámica del primer equipo cuanto antes.

"No fue una decisión fácil dejar el puesto de entrenador en el Antalyaspor, pero cuando el Dortmund me llama, no puedo decir que no. Trabajaremos juntos para que el equipo vuelva al camino del éxito. ¡Se siente muy bien volver a casa!", ha dicho el exjugador del Real Madrid tras su regreso.