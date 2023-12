¿Adiós a sus estrellas? Lío a la vista para el Dortmund

Se avecinan meses muy movidos en el Borussia Dortmund. El equipo alemán afronta una exigente segunda parte de la temporada con la mente en los despachos. Hasta seis jugadores del primer equipo dirán adiós a su etapa en el club el próximo 30 de junio si nadie lo remedia.

Marco Reus, Mats Hummels, Maruis Wolf, Thomas Meunier, el español Mateu Morey y Antonio Papadopoulos. Los seis nombres que estarán en boca de todos en Dortmund durante los próximos meses. Especialmente llamativo es el caso de los dos primeros, leyendas del club que, pese a su edad, están siendo determinantes en la temporada actual.

La realidad es que el equipo que dirige Edin Terzic no tiene ninguna prisa por decidir sobre los dos pesos pesados. Según apunta Bild, el Dortmund no tomará una decisión con Hummels y Reus hasta final de temporada. Esto supone un problema evidente, ya que ambos futbolistas podrían negociar su futuro para salir libres a cualquier equipo y, visto su rendimiento esta temporada, no sería de extrañar que tuvieran varios pretendientes.

Las decisiones no van a ser fáciles para el club, más aún en el caso del atacante, del cual se especula que ha liderado un motín en las últimas semanas con la intención de forzar la marcha de su entrenador. A la ya difícil situación que vive el Dortmund en Bundesliga (quinto a 15 puntos del Bayer Leverkusen), solo parecen sumarse quebraderos de cabeza.