El Valencia podría haber fichado a Kvaratskhelia en dos ocasiones

Sale a la luz cómo fueron las dos veces en que Kvaratskhelia se ofreció al Valencia El georgiano es hoy en día una de las piezas claves del Nápoles del tercer 'scudetto'

Khvicha Kvaratskhelia se ha convertido en uno de los cracks de este Nápoles ganador. Es un imprescindible en este equipo campeón de la Serie A, y en lo que va de temporada lleva 14 goles y 14 asistencias entre la liga doméstica y la Champions League. Un futbolista que se ha consolidado a nivel internacional y que, según descubre 'MARCA', el Valencia tuvo dos ocasiones de fichar.

La primera, el 21 de marzo de 2021. Por aquel entonces, Marco Otero, que era el director técnico de la cantera, buscaba fichajes internacionales jóvenes para que creciesen en la casa. Aquel día, mandó un mensaje por un grupo de WhatsApp con otros miembros de la directiva del filial: "El día 28 de marzo España juega contra Georgia y dicen que vienen de Milan, Juventus y Dortmund para verle. Si tienes tiempo y te interesa, estaría muy bien. Tenemos confianza con su padre y podemos hablar con la familia directamente".

Miguel Corona, el entonces secretario técnico de la cantera, no creía que un jugador con el estatus de Kvaratskhelia, que ya había disputado 18 partidos en el Rubin Kazan, estuviera dispuesto a llegar a un equipo de Tercera RFEF, la categoría del Valencia B. Aún así, decidieron hacerle un seguimiento, como hicieron con el también georgiano Giorgi Mamardashvili. Sin embargo, el valor de mercado de Kvaratskhelia fue creciendo y un Valencia que estaba hundido en una crisis deportiva no tenía la capacidad de fichar a un jugador con sus pretensiones económicas para el filial, mientras que en el primer equipo no quedaban fichas libres. Tal como admite Bordalás, el técnico de aquella época, esta información no bajó de las altas esferas, ya que él no llegó a saber nunca nada del interés del equipo en el georgiano.

La segunda ocasión llegó en marzo del 2022 con la invasión de Rusia a Ucrania. La FIFA instauró una normativa según la cual los jugadores extranjeros que jugaban en clubes rusos o ucranianos quedaban liberados. En aquel momento, otro WhatsApp vibró en los móviles de los altos cargos del Valencia: "El primer equipo tiene una ficha libre y su padre se quiere reunir con Marco Otero. Es una gran ocasión".

Sin embargo, Kvaratshkelia buscaba equipo a contrarreloj mientras buscaba cerrar algún acuerdo a largo plazo. Recaló en el Dinamo de Batumi mientras acordaba su llegada al Nápoles en verano de 2022 por 11 millones de euros. El Valencia, que tenía una ficha del primer equipo libre y suficiente margen en el fair play financiero como para inscribirlo, decidió no entrar en acción. Desde el club dicen que no estuvieron "ni cerca ni lejos": "Ni nos lo planteamos. Cuando él pudo venir, el club no podía fichar".

Aunque es cierto que probablemente la oferta del Valencia no se habría acercado para nada a la del Nápoles, es curioso como desde Mestalla dejaron escapar dos veces a quien hoy en día es uno de los jugadores más cruciales del Nápoles del tercer 'scudetto'.