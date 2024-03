Tevez, durísimo contra los árbitros: "Después se quejan que tienen amenazas…"

Una durísima patada de Alexis Domínguez a Iván Marcone durante el Barracas Central 2-2 Independiente, entre otros acontecimientos, desencadenaron en la ira de Carlos Tevez, entrenador del 'Rojo'. El legendario exfutbolista reclamó airadamente la no expulsión del futbolista de Barracas, que luego marcó el 2-1 parcial.

El colegiado Pablo Dóvalo también fue señalado por hasta tres penaltis que no habría concedido al conjunto visitante, llegando también a mostrar la roja a Diego Segovia, portero suplente de Independiente.

Tevez, enfurecido, explotó contra el colegiado en declaraciones recogidas por Olé. "Después se quejan que tienen amenazas… los muchachos si no ganan también. Si ellos no ganan, la familia está mal, se los critica. Ahora, ¿el árbitro no está acostumbrado a esto?", expresó el 'Apache'.

PELEA POR TWITTER CON UN TESORERO DE LA AFA

Barracas Central ha tenido ya varios episodios polémicos en el fútbol argentino, con una sospecha siempre sobre sus cabezas por el pasado de Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la AFA, como directivo e hincha del rojiblanco.

Pablo Toviggino, tesorero de Tapia, fue al corte para criticar a Tevez y apoyar a su jefe. "Como no eras tan estudioso en el curso para DT (Digo por el Analítico) seguro hay cosas que las ves confusas. Raro de vos, jugando cometías faltas de cárcel y solo terminaban en amarillas!! Tampoco te escuché en algunos partidos anteriores, q me reservo. En fin, Memoria Eólica!!!", dijo Toviggino en su Twitter.

"Me parece q tantas idas y vuelta a pilar te están haciendo perder un poquito Toviggino .A parte de la colección de autos antiguos e importados que acumulas en pilar, también enterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China, memoria ali baba", replicó Tevez, que insiste en su batalla personal contra el arbitraje y el directivo de la AFA.