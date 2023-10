La cruda confesión de Carlos Tévez sobre el fútbol argentino: "No saben sumar"

"Tres de los chicos del plantel me dijeron que no sabían sumar ni restar", confesó 'el apache' "Hago un ejercicio de velocidad, relacionado con neurociencia. Cuando el jugador está ahogado físicamente le hago que me solucione un problema, 2+2. Tres de los chicos que hoy tenemos en el plantel me dijeron que no sabían sumar ni restar jugando en Primera", confesó

Carlos Tévez dio una entrevista en la que recordó su infancia y explicó como intenta motivar a los jóvenes futbolistas para que estudien como una herramienta para salir de la pobreza. En esa entrevista, Carlos Tévez sorprendió a todos con una dura confesión. El técnico de Independiente aseguró que mientras realizaba un ejercicio durante un entrenamiento del primer equipo, se encontró con la cruda realidad de algunos casos en el fútbol argentino: "Hago un ejercicio de velocidad, relacionado con neurociencia. Cuando el jugador está ahogado físicamente le hago que me solucione un problema, 2+2. Tres de los chicos que hoy tenemos en el plantel me dijeron que no sabían sumar ni restar jugando en Primera", reveló el entrenador.

Independiente está segundo en la clasificación. El equipo está obteniendo buenos resultados y una buena dinámica. De los ocho partidos disputados hasta el momento, los de Carlos Tévez ganaron 4, empataron 3 y perdieron 1.

Sin embargo, Carlos Tévez explicó qué puso en práctica algunos ejercicios para mejorar, aún más, algunos aspectos futbolísticos y anímicos del equipo. "Ahí está la pobreza. Le podemos llevar a un chico comida, lo podemos ayudar con un montón de cosas, pero el estudio… que se sepa defender, que sepa leer lo que está firmando. Estamos armando un proyecto con el club para ponerles un profesor y después de los entrenamientos pasen dos horas estudiando".

Por otro lado, y previo a la declaración del Apache, se creó un dispositivo para que los chicos que no tienen formación escolar salgan de Villa Domínico y puedan ir a 'la pensión', que tiene un aula, para tener clases particulares y ayudarlos a terminar el secundario. Este plan se está trabajando bajo la supervisión de la Secretaría General de manera articulada entre la Secretaría Deportiva y la Secretaría de Educación.

