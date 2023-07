El siguiente paso de Cesc Fàbregas

El exjugador, entre otros del FC Barcelona, dijo encontrar su pasión de entrenar después de los 30 años cuando estaba en el AS Mónaco Arsène Wenger, Guardiola, Mourinho, Conte, Del Bosque o Luis Aragonés, algunos de los referentes que ha podido tener como entrenadores

Muchos de ellos optan por seguir dentro del fútbol, Fàbregas no es menos. Lo cierto de la retirada de un futbolista Top-Mundial es saber cuál es el siguiente paso en la vida, porque muchos de estos jugadores, cuando piensan en ello, entran en pánico. El de Arenys de Mar así lo reconoce, pero asegura que en "entrenar he encontrado mi pasión".

Su punto de inflexión llegó cuando militaba en las filas del AS Mónaco, la pandemia azotó el mundo y las ligas se detuvieron por completo. Entonces, fue en ese momento, cuando Cesc dedicó la mayoría de su tiempo a mejorar su forma de ver el juego.

"Estoy obsesionado con el juego. Todos los días veo dos o tres partidos. También analicé los partidos del Como y pensaba en qué haría si fuera el entrenador. Cómo jugaría mi equipo y cómo reaccionaría ante ciertas situaciones", aseguró a 'The Coaches Voice'.

Bajo las órdenes de algunos de los grandes entrenadores de la historia, Fàbregas formó una idea de juego en su cabeza, que intentará transmitir a sus jugadores. "No siempre se trata de haber tenido a los mejores. Como entrenador, creo que lo más importante es cómo convences a tus jugadores para que jueguen tu estilo de fútbol. Yo creo en eso firmemente", explicó Cesc.

Desde muy pequeño el futbolista catalán vivió el fútbol de otra manera. Tuvo la oportunidad de vivir el alto nivel deportivo con solo 16 años, algo por lo que ahora facilita bastante la forma de entender tanto a los jugadores como a la evolución del juego.

Arsene Wenger, uno de los principales culpables en la nueva pasión de Fàbregas. "Llegué al Arsenal con 16 años y, desde muy pronto, me enseñó y confió lo suficiente en mí como para ponerme en el equipo. Me hizo ver el fútbol a otro nivel. A lo largo de ocho años en el club, trabajó mucho conmigo, tanto de forma individual como colectiva, dentro del equipo", comentó uno de los grandes centrocampistas de la historia del Arsenal.

Guardiola, otro de sus mentores, pero con una idea muy diferente de enfocar todo lo relacionado con el fútbol. Así habló Fàbregas de la importancia de ser uno mismo: "El éxito de dos entrenadores tan distintos demuestra que en el fútbol hay que ser uno mismo. Es necesario creer en lo que estás haciendo, tener una idea clara y transmitir ese mensaje a tus jugadores, el personal técnico y la gente de arriba. Eso es todo".

En la misma línea de lo escrito, Fàbregas considera primordial la importancia de tener varios métodos para hacer funcionar a un equipo, "Para mí, en el fútbol, no puedes decirle a un jugador que haga siempre lo mismo. En el mediocampo, necesitas tener muchas soluciones para encontrar la jugada correcta y el próximo balón, especialmente cuando quieres jugar hacia adelante. En ese Chelsea, cuando los equipos empezaron a estudiarnos de cerca y a entender cómo jugábamos, se nos hizo muy difícil adaptarnos. Sólo teníamos un método".

"Por eso mi idea del fútbol es tratar de ayudar a mis jugadores a ser lo mejor que puedan en cada situación. No es fácil. Se necesita mucho tiempo y dedicación, reuniones individuales, encuentros colectivos. Pero creo que esta es la mejor manera de que un jugador se sienta poderoso en el campo", añadió.

Ahora le toca a él tratar de ser uno de los mejores desde el banquillo, como algunos de los tantos que tuvo como referentes. "He tenido la suerte de trabajar con algunos de los mejores. No creo que lo sepa todo solo por qué jugué 20 años al máximo nivel. Sé que este es un proyecto muy largo para mí. Solo tengo 36 años. Todavía soy joven como entrenador y tengo mucho que aprender. Habrá que ver adónde me lleva el futuro. Pero cuando llegue la próxima oportunidad, quiero estar preparado", comentó Cesc Fábregas.