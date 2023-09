La sensación de la Premier descarta a Inglaterra

Los 'Three Lions' están tratando de convencer a uno de los jugadores más destacados de la Liga Sin embargo, este ha declinado la propuesta tajantemente

La selección de Inglaterra vive con una de las generaciones más doradas de los últimos años, pero aun así, no ha sido capaz de cuajar buenos resultados en los últimos campeonatos de selecciones...

En el pasado Mundial, dónde Leo Messi se proclamó campeón del mundo con Argentina, la selección de los 'Three Lions' solo fue capaz de alcanzar los cuartos de final. Eso sí, cayó ante Francia, uno de los finalistas.

Aún así, Inglaterra sigue con el afán de crear un grupo de jugadores jóvenes que acompañen a los ya veteranos Harry Kane, Trippier o Marcus Rashford. Por eso, podría intentar convencer a Evan Ferguson para poder convocarle en los siguientes parones.

El irlandés es una de las sensaciones de la Premier. A sus 18 años es titular en el Brighton, uno de los equipos revelación de la liga inglesa, y está sorprendiendo a muchos por su capacidad goleadora, asociativa y sobre todo, madurez a su edad.

Sin embargo, el propio Evan se ha encargado de apaciguar los rumores y dejar clara su preferencia. “Desde ya te digo que no, no me lo permitirían, mi papá me mataría y no podría volver a casa”, ha comentado para medios ingleses.