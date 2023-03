San Lorenzo es líder provisional a falta de que juegue el Boca

El encuentro terminó con cuatro expulsados River Plate se impuso el sábado a domicilio por 0-2 ante Lanús

San Lorenzo quedó como único líder transitorio del Torneo Liga Profesional del fútbol argentino tras igualar como visitante 1-1 con Huracán en una nueva edición del clásico porteño.

Boca Juniors (10 puntos) tendrá la posibilidad de alcanzar la línea del ‘Ciclón’ (13) cuando reciba este lunes en la Bombonera a Defensa y Justicia (12) que, por su parte, podría quedar como único líder en uno de los tres encuentros que dará punto final a esta sexta jornada.

San Lorenzo igualó este domingo 1-1 en un estadio Palacio Ducó colmado para ver otra función del ‘clásico de barrio más grande del mundo’, como se lo denomina en Argentina.

El uruguayo Matías Cóccaro marcó el tanto para el local de penalti y Jalil Elías igualó para la visita en un duelo que terminó con cuatro expulsados: Fernando Tobio y Patricio Pizarro en el ‘Globo’, mientras que Nahuel Barrios y Agustín Gray vieron la roja en el ‘Ciclón’.

En otro duelo destacado de la jornada, River Plate se impuso el sábado a domicilio por 0-2 ante Lanús con los tantos de José Paradela y Lucas Beltrán para trepar en la clasificación al lote de escoltas con 12 unidades.

Talleres de Córdoba, que llegaba en lo más alto de la tabla, cayó este domingo a último turno por 1-2 ante Vélez Sarsfield, que este lunes tendrá el inicio de un nuevo ciclo de Ricardo Gareca como entrenador.

Justamente en el rubro de técnicos, Estudiantes cesó a Abel Balbo tras la derrota del viernes por 2-0 ante Unión en Santa Fe, y desde este lunes comenzará Eduardo Domínguez como orientador táctico.

Independiente, por su parte, sufrió un empate 2-2 como local ante Instituto y sus jugadores se fueron silbados del estadio Libertadores de América de Avellaneda.

Este lunes se presentará Racing Club como visitante de un urgido Godoy Cruz, que necesita un triunfo para que su técnico Diego Flores se reafirme en su posición.

- Resultados de la 6a. jornada:

. Viernes 03/03: Unión 2-0 Estudiantes y Sarmiento 4-1 Rosario Central.

. Sábado 04/03: Platense 1-1 Central Córdoba, Gimnasia 0-0 Colón, Lanús 0-2 River Plate, Atlético Tucumán 1-0 Banfield, Newell’s Old Boys 1-0 Barracas Central.

. Domingo 05/03: Independiente 2-2 Instituto, Huracán 1-1 San Lorenzo, Talleres 1-2 Vélez Sarsfield y Tigre 0-1 Argentinos Juniors.

. Lunes 06/03: Godoy Cruz vs. Racing Club, Arsenal vs. Belgrano y Boca Juniors vs. Defensa y Justicia.