Jorge Martín estalla: "Me han ganado fuera de la pista"

El piloto madrileño, muy crítico con Michelin y sus neumáticos: "Es una vergüenza y estoy frustrado" "Me da rabia que me haya pasado solo a mí porque estoy peleando por un título y se ha decidido gran parte del Mundial después de un año peleando", afirmó el de Ducati

Tras su pinchazo en Catar, donde finalizó décimo alejándose del campeonato, Jorge Martín estaba muy decepcionado. El madrileño perdía casi todas sus opciones de lograr el título tras una extraña carrera y aunque intentaba no ser duro, habló con rotundidad en DAZN para criticar a Michelin y sus neumáticos. Martín dijo que no entendía que le tocara una goma con ese nivel tan bajo de agarre.

Martín reconoce que durante la carrera sintió una gran frustración: "Creo que se ha visto clarísimo. Cuando ya la goma empieza a derrapar en la salida... algo no va bien. Eso suele pasar cuando la goma no tiene agarre o cuando la goma tiene 30 vueltas y la mía, pues no las tenía. Luego, he estado bastante tranquilo. Las primeras dos o tres vueltas, me he dicho: 'Bueno, voy a guardar goma'. Pensaba que la goma iría bien, pero en cuanto he apretado un poco para intentar bajar a esos 1:53, pues no había agarre, no podía parar la moto... buah, una vergüenza, la verdad, el pilotar así. Me sentía muy frustrado en algún momento. Al final, iba incluso riéndome, porque no era mi culpa. En ningún momento ha sido mi culpa. Creo que demostramos ayer en el Sprint que tenía ritmo para ganar. Hoy, rodando un segundo y medio más lento por una goma que no funcionaba, creo que es una vergüenza".

Lo que más le dolió al madrileño es que no le ganaron en la pista: "Me frustra mucho la situación, pero me hubiese frustrado más que me hubiesen ganado en pista y hoy no ha sido así. Otra vez me han ganado fuera. Es que no hay mucho que decir. Creo que el nivel de los neumáticos tiene que subir mucho. No puede ser que se decida el Mundial de MotoGP por una goma que no funciona y qué casualidad que solo le ha tocado a uno de los contendientes al título. El resto de pilotos iba bastante bien, creo, en cuanto a gomas. Veremos en Valencia. Yo creo hasta el final, confío hasta el final, pero no hubiese llegado en esta situación a Valencia si no hubiese sido por esta goma. Entonces, me da pena y me da rabia, después de un año peleando por resultados, por pelear cada día, por exigirme al máximo y creo que se ha definido mucho quién ganará este campeonato".

Martín, pese a que ha perdido muchas opciones, no pierde la esperanza e irá Valencia con la ilusión intacta: "Obviamente, voy a creer hasta el final. Valencia es una pista que me encanta. He hecho las dos últimas poles, podios en los últimos años y todo puede pasar. Quizá tenemos que usar alguna estrategia para parar el grupo, meter gente en medio, pero lo voy a intentar hasta que no tenga opciones matemáticas".

El piloto madrileño terminó diciendo que no creía que hubiera sido algo premeditado: "No sé. No creo que en ningún momento haya sido a propósito, pero está claro que ni ellos entienden por qué pasa, pero pasa. Y me da rabia que sea a mí porque estoy peleando por un título y se ha decidido gran parte del Mundial, después de un año peleando. Espero que no haya sido a propósito, por supuesto y espero que mejoren para que no le pase a nadie porque no se lo deseo a ningún piloto. Son las condiciones que tenemos y habrá que intentar defenderlas en Valencia".