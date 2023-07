Ya han empezado a aparecer los primeros nombres, todos ellos llamados a ser el mejor jugador de aquí y de allá Señores, cordura, cualquier día nos tragaremos que Pepito Grillo es el nuevo Messi

Ya estamos inmersos en pleno “mercato”, y como cada año dirimiremos en pocos días entre consagrados, asentados y promesas de nuestro rutilante entorno futbolístico, quien merece el honor de debutar con la bonita camiseta azulgrana el próximo 12 de agosto.

En esta pista circense de grandes focos, sonoras bandas de música y lustrosos carteles de colores, ya han empezado a aparecer los primeros nombres, todos ellos llamados a ser el mejor jugador de aquí y de allá, la más radiante estrella de cada rincón del planeta y el mejor jugador, tal vez, de todos los tiempos!

Y es que uno, que aunque se sienta en la flor de la vida ya peina algunas canas, ha visto pasar año sí, año también, jóvenes valores de las procedencias más diversas llamados a reinar sin discusión ninguna, aunque con el tiempo, no es que no llegaran a colocar su talentoso culo en el trono del nuevo monarca del gol, es que no consiguieron ni taburete donde sentarse…

Afellay, Halilovic, Quaresma, Keirrison… O más recientemente nuestro “estimadissim” Riqui Puig o esa perla negra llamada Ilaix Moriva que uno ya no sabe ni por qué lares se mueve entre pruebas, cesiones y lesiones.

Alguno de ellos, como el caso de Halilovic que parecía tenerlo todo para llegar al firmamento, ha llegado a jugar en 11 años hasta en 14 equipos diferentes buscando su lugar y su encaje en este caprichoso mundo del balón…

Y en este habitual y loco mercado de las mágicas ocasiones y sonadas frustraciones, vivimos a diario las idas y venidas de los culebrones de cada temporada: Hoy Vitor Roque y Arda Güler, la pasada fueron otros nombres, la que viene serán otros más.

¿Será Roque el nuevo Luis Suárez?

¿Tiene Güler esa magia de Don Andrés que lo convierta también a él en el genio más tímido y pálido del mundo del regate y el escapismo? Si quieren que les sea sincero, no tengo ni la más remota idea.

Por un lado debemos suponer que si están en todas las portadas por algo será, pero por otro, la historia nos enseña que a veces y sin ninguna explicación, los que en su día estaron hoy no sabemos ni donde paran, y en todo caso, botarates de zambomba sin palo seremos si nos perturba el sueño que escojan o no el Barça jovencísimos proyectos de jugador que hace solo unas semanas no sabíamos ni que existían.

Señores, cordura, cualquier día nos tragaremos que Pepito Grillo es el nuevo Messi, si no fuera que el fiel compañero de Pinocho nació de la mano de su autor en 1881 y cuenta ya con 142 años de vida en sus piernas. Demasiado tiempo como para pagar su cláusula de rescisión… ¿No les parece?