La 'resaca' del 'The Best'

Leo Messi agrandó aún más su leyenda en París con su segundo premio 'The Best', igualando a Robert Lewandowski y a Cristiano Ronaldo Como siempre, las votaciones de capitanes, entrenadores y prensa han despertado distintas reacciones entre los aficionados al deporte rey

Leo Messi se coronó en París como el mejor jugador de la temporada 2021-22. El argentino recibió su segundo premio The Best, con el que iguala a Robert Lewandowski y a Cristiano Ronaldo, y engrandece aún más su leyenda. Sus actuaciones en el terreno de juego durante el curso pasado convencieron a la gran mayoría de los votantes, que otorgaron la segunda plaza a Mbappé y la tercera a Benzema. Como siempre, la polémica está servida cuando se trata de premios individuales.

Para empezar, es totalmente intolerable lo que ha sucedido con David Alaba. El capitán de la selección de Austria votó a Messi, Benzema y Mbappé, poniendo por delante al ex del Barça que a su compañero en el Real Madrid. La respuesta deleznable de una minoríe fue insultarle gravemente, incluso amenazándolo de muerte.

Seguramente, los mismo que le insultan y tratan de influir en dichas elecciones, son los mismos que restan valor a los títulos individuales por precisamente esto. Sin embargo, para el defensor blanco pesaron más los méritos sobre el verde que simplemente compartir vestuario.

David Alaba disputando un balón con Leo Messi durante un partido de Champions League | Agencias

En Brasil se olvidaron de Vinicius

El extremo del Real Madrid, considerado uno de los tres mejores futbolistas del planeta por muchos seguidores del deporte rey, quedó decimoprimero (10 puntos) en las votaciones del 'The Best' por detrás de Neymar (13), Hakimi (15), Julián Álvarez (17) o Mané (19), entre otros.

En Brasil nadie se acordó de él. La prensa, que también 'pasó' de Neymar, eligió a Messi, Mbappé y Benzema. El capitán de la selección, Thiago Silva, se decantó por Neymar, Messi y Benzema. Y Tite, el seleccionador de la 'canarinha' durante el Mundial, optó por los mismos votos que el defensor del Chelsea. Tampoco lo tuvo en cuenta Modric, capitán de Croacia y compañero suyo en el Madrid. El croata votó a Benzema, Messi y Mbappé.

En Brasil se olvidaron de Vinicius y votaron a Neymar | Agencias

Ni rastro del 'top-3'

Quién iba a decir que el seleccionador español sería uno de los protagonistas indirectos de la gala del 'The Best'. El técnico de La Rioja llamó la atención de muchos por sus votaciones. Puso primero a Julián Álvarez, segundo a Jude Bellingham y tercero a Luka Modric. Otra de las votaciones que ha traído cola ha sido la Mohamed Salah, capitán del combinado nacional de Egipto. El delantero del Liverpool consideró que Vinicius había sido el mejor jugador de la temporada 2021/22, por delante de Kevin De Bruyne y Achraf Hakimi. Ni rastro del definitivo 'top 3'.

Los votos de Luis de la Fuente, de los más curiosos de todo el 'The Best' 2022 | EFE

Para la prensa española, el mejor sigue siendo Messi

La salida de Messi al PSG no ha evitado que la prensa española le siga reconociendo como el mejor. Así se demostró en las votaciones del 'The Best' 2022. El argentino superó a Benzema y Modric, ambos jugadores de LaLiga Santander en el Real Madrid. A sus 35 años, el ex del Barça sigue haciendo aún más grande su leyenda.