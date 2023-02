La respuesta de Alaba a las críticas por su votación en el 'The Best'

El central del Real Madrid salió con un comunicado en redes sociales para justificar su voto a Leo Messi y calmar los ánimos de la afición madridista "La Selección de Austria vota como equipo, no sólo yo. Todo el mundo en el equipo puede votar y así es como lo decidimos", explicó el ex del Bayern

David Alaba ha tenido que salir al paso para cortar de raíz un problema que se había hecho gigantesco. La ola de críticas y de amenazas en las redes sociales del austríaco vinieron a raíz de que eligiera a Leo Messi como 'The Best' por delante de Karim Benzema y Kylian Mbappé.

El comunicado ha sido publicado esta misma mañana en la cuenta oficial del jugador. "Sobre el premio 'The Best' de la FIFA: "La Selección de Austria vota como equipo, no sólo yo. Todo el mundo en el equipo puede votar y así es como lo decidimos", empezaba.

Regarding FIFA The Best Award:

The Austrian national team vote for this award as a team, not me alone. Everyone in the team council is able to vote and that's how it's decided.



Everyone knows, especially Karim, how much I admire him and his performances