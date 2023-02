Las graves amenazas del madridismo a Alaba por votar a Messi

El central austríaco fue señalado por los aficionados del Real Madrid tras elegir al astro argentino como el primero en el 'The Best' El futbolista blanco recibió miles de insultos en sus redes sociales y ha tenido que salir a aclarar su votación

David Alaba ha salido muy mal parado tras la Gala del 'The Best' 2022. El central del Real Madrid ha sido víctima de una 'caza de brujas' de la afición madridista en redes sociales después de que eligiera a Leo Messi como mejor futbolista del mundo en su votación como representante de la Selección de Austria.

Alaba eligió al astro argentino por delante de Karim Benzema y Kylian Mbappé en las votaciones. El hecho de que no pusiera al delantero del Real Madrid por delante del ex barcelonista trajo cola, y la afición blanca no le perdonó la decisión a su futbolista. La herida de Leo Messi todavía dura en Madrid.

Miles de usuarios llenaron las redes del central de Viena con el hashtag #alabaout y con graves insultos despreciando su figura como madridista. También hubo comentarios racistas infinitamente despreciables.

Aficionados del Barça o de la 'Albiceleste', y seguidores de Messi aprovecharon también para decir la suya y enviar mensajes de apoyo al central austríaco. "Estamos contigo", "grande Alaba", "no tiene la culpa de saber de fútbol" o "no al racismo" fueron algunos de los comentarios positivos que también recibió el futbolista.