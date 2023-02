Estos han sido los votos de Luis de la Fuente en 'The Best'

El seleccionador español no dio su apoyo a Leo Messi Julián Álvarez, Bellingham y Modric fueron los escogidos por el jarrero

El seleccionador español Luis de la Fuente no votó a Leo Messi en la gala de los premios 'The Best'. El jarrero, sorprendentemente, no dio su apoyo al argentino, considerado mejor jugador del pasado Mundial de Qatar.

El técnico riojano, sin embargo, sí que dio su voto a otro miembro de la 'Albiceleste' como Julián Álvarez, que se llevó la máxima puntuación del nuevo seleccionador español.

En segunda opción, el míster de la Roja optó por el inglés Jude Bellingham, que cuajó una muy buena campaña en el Borussia Dortmund, respaldada por su rendimiento con Inglaterra en la cita qatarí.

Por último, De la Fuente puntuó también la temporada del madridista Luka Modric. El croata fue campeón de Liga y Champions con su equipo, aunque en el Mundial no rindió al nivel esperado con el combinado balcánico.