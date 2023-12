Nuevo 'tirón de orejas' para Garnacho

El 2023 ha sido un año redondo para Leandro Paredes. El centrocampista argentino empezó el año como campeón del mundo tras conquistar el Mundial de Qatar 2022 con la Selección argentina y en verano regresó a la Roma, donde siempre ha sido muy feliz. Sin embargo, Paredes ha asegurado que en algún momento regresará al Boca Juniors y ha aprovechado para pegarle un 'tirón de orejas' a su compatriota Garnacho en una entrevista para 'DS Sports'.

Leandro Paredes es muy feliz en la Roma. Ya lo fue cuando fichó por el conjunto italiano en 2014 pese a sus idas y venidas hasta en verano del 2017. Ahora que vuelve a formar parte de las filas romanas, el argentino ha asegurado que vivirá en la capital italiana una vez termine su carrera: "Cuando deje de jugar me vendré a vivir a Roma. Esto ya lo pensaba con mi mujer en 2017, cuando me fui, porque nos gustaba mucho la ciudad, la gente. Ahora que he regresado, este pensamiento nuestro es aún más sólido".

Sin embargo, parece que Paredes quiere hacer su último baile en La Bombonera: "Volveré a Boca, es algo que ha estado claro en mi cabeza desde el primer día que me fui. Tarde o temprano volveré, quizás después de terminar contrato con la Roma. Aunque, me llevaré conmigo a Dybala en la mochila. No puede jugar en River Plate, es de Boca", aseguró Paredes.

Granacho, Scaloni y la Selección argentina

Además, aparte de resolver ciertas dudas sobre su futuro, Leandro Paredes también ha hablado sobre el ambiente en la Selección argentina y no ha dudado en pegarle un 'tirón de orejas' a su compatriota Garnacho por su fanatismo con Cristiano Ronaldo: "Lo volvimos un poco loco, lo cargamos, la verdad. No podía hablar, se puso hasta nervioso. Cristiano es su ídolo, lo ha seguido mucho en su carrera y juega bastante similar a Ronaldo. Es normal, no pasa nada... Pero cuando llega a la Selección tiene que cambiar un poco".

Como no podía ser de otra forma, Paredes también fue preguntado por la continuidad de Scaloni al mando de la Selección argentina, pero no quiso dar ninguna pista sobre el futuro del seleccionador: "Scaloni aún no nos ha dicho nada de lo que ha decidido".