Neymar, Campos, Al Khelaïfi: Las claves de la ruptura de Mbappé con el PSG

El jugador se siente traicionado por el presidente y disgustado con su entrenador El cambio de posición, la venta de Neymar, las promesas incumplidas

“Mbappé se siente traicionado por el PSG”, escribe Le Parisien. “Mbappé desea salir del club en enero”, dice L´Équipe. Francia vive convulsionada por la información ofrecida por RMC que pone patas arribas a un vestuario ya de por sí sensible ante la presencia de tantas personalidades.

Ante la oferta del Real Madrid, Mbappé renovó su contrato por el PSG por dos temporadas más una opcional el pasado 21 de mayo, casi cinco semanas antes de quedar libre. Era un caramelo por tratarse del jugador más valorado del mundo pero él, ante la presión del PSG e incluso del presidente de Francia Emmanuel Macron, decidió quedarse porque la oferta era satisfactoria y porque el club le prometió hacer un equipo a su alrededor, que él fuera el centro de todo. Puso sus exigencias, cambios en el funcionamiento del club y en el vestuario siendo Neymar el principal señalado. Lo quería fuera porque, entendía Mbappé, era el origen de la falta de seriedad del club, el que contagiaba la falta de compromiso hacia la entidad.

Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG en el encuentro ante el Benfica en Lisboa | FRANCK FIFE / AFP

Tanto Nasser Al Khelaifi, el presidente del club, como Antero Henrique, el director de la Liga de fútbol de Qatar que asesora al club y que tiene ascendencia en Mbappé y en la configuración de la plantilla, le convencieron que era posible otra manera de funcionar y que pondrían a Neymar en el mercado. El francés fue ofrecido pero… ¿quién puede fichar a un jugador que cobra unos 30 millones de euros netos anuales? Neymar supo, además, de las exigencias de Mbappé y si hasta ese momento las relaciones ya fueron tensas, a partir de ese momento fueron malas. La respuesta de Neymar, quizás por la presencia del Mundial, se preparó como nunca, se puso serio y los datos saltan a la vista: 11 goles y 9 asistencias.

Neymar celebrando un gol con el PSG | EFE

No solo Neymar le hace sombra sino que además el nuevo entrenador Christophe Galtier le ha cambiado de posición, de pívote por detrás de los dos delanteros, un cambio con el que no se siente cómodo: “Juego más cómodo con Francia que con el PSG. Me piden con la selección otras cosas en comparación con mi club. Tengo mucha más libertad”, dijo hace escasas semanas.

Otro aspecto que no acaba de encajarle es la próxima salida de Luis Campos, director deportivo con una oferta del Chelsea. Sus dudas se trasladan de uno a otro y ayudan a la inestabilidad reinante en el vestuario del PSG donde los egos se comen entre sí.

Son bastantes aspectos los que le llevan a pensar que renovar por el PSG acabó siendo un error y ha dejado escapar una oportunidad de oro para emprender su camino lejos del Parque de Los Príncipes, sin tanta presión por tener que jugar en su país y ni tantos egos contra los que luchar. Pierde fuerza incluso en el campo donde solo ha marcado dos goles en los últimos seis partidos.