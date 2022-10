Las medidas del PSG que afectarían a Mbappé, Messi y Neymar

Christophe Galtier se refirió al descontento de Mbappé por su rol en el equipo y reveló sus planes El técnico confesó que en verano intentaron fichar a un jugador que permitiera más libertad a Mbappé

El París Saint-Germain no pasó del empate en su visita al Stade de Reims. En el Estadio Auguste Delaune, el equipo de Galtier se vio falto de ideas y no supo reaccionar ante el ordenado esquema del Reims. Es más, el equipo parisino, a pesar de llevarse la posesión (64%), disparó menos que sus rivales: 14 remates totales por los 28 de los locales, 15° en la clasificación de la Ligue 1.

Una de las escenas del partido fue la que protagonizó Kylian Mbappé, quien no se mostró satisfecho con el rol que le asignó su entrenador. Incluso publicó en redes sociales un mensaje que se podía entender como una crítica hacia su entrenador. Galtier, sin embargo, le restó importancia a la reacción del delantero: “Fue en caliente y debido a que estábamos decepcionados por el juego que hicimos en Reims y por el resultado, fue fruto de su frustración por el empate". Lo cierto es que el rol que cumple con el PSG no es muy del agrado de Kylian, que ya se había pronunciado al respecto. "Juego de forma diferente con Francia. Me piden que haga cosas diferentes aquí que en el PSG. Con la selección tengo mucha más libertad. En París eso no existe; me piden que haga de pivote y es diferente", había comentado Mbappé.

Sin embargo, el entrenador del PSG defiende el rol de Kylian en su equipo. "Hablé mucho con él al principio de la temporada. Estuve muy atento a su declaración en la selección francesa, donde se siente más cómodo con su rol. No sé lo que se le dijo a Kylian antes de que llegara, pero durante el verano hablamos a menudo de buscar otro delantero, con otro perfil, para que Kylian pudiera jugar más a menudo en su zona preferida, pero ese jugador no llegó", detalló Galtier, quien también se refirió al papel que desempeñan las otras dos estrellas del equipo, Neymar y Messi: "Tenemos otros jugadores de clase mundial. Ney y Leo tienen una buena relación con Kylian. Pero, a veces, a Mbappé le toca jugar como pívot en el centro. Es inteligente y capaz de adaptar sus movimientos en función del equipo. Ayer hablamos largo y tendido de ello”, continuó el técnico, que espera un accionar diferente en el partido de este miércoles contra el Benfica por la Champions.