Mukiele, posible alternativa del Milan para la defensa

Nordi Mukiele no está teniendo el protagonismo esperado en el PSG, un versátil defensa que no acaba de entrar en el once titular de Luis Enrique y que podría tener las puertas abiertas en otro grande de Europa.

Según informa Gianluca di Marzio, el Milan tiene en la agenda el nombre del francés como posible refuerzo en el próximo mercado de invernal. El conjunto 'rossoneri', tal y como apunta el periodista, optaría por una cesión con opción de compra por Mukiele, que pasaría de tener un rol secundario en París a convertirse en imprescindible en Italia.

Ya sea como central o como lateral diestro, el galo ha demostrado nivel de sobras para competir en la élite del fútbol. A sus 26 años, Nordi tan solo ha disputado 7 partidos de los 17 posibles en Ligue 1 con el cuadro parisino esta campaña, y en los últimos cuatro no ha disputado ni un solo minuto. No entra en el sistema de Luis Enrique con tres defensas, demarcaciones que ocupan habitualmente Skriniar, Marquinhos y Pereira.

Esta falta de confianza ha hecho que el jugador se muestre abierto a una posible salida del club, siendo el AC Milan una opción perfecta para seguir su carrera profesional. Formado en las inferiores del Montpellier, Mukiele llegó al PSG en julio de 2022 vía Leipzig por 12 millones de euros, conjunto en el que se convirtió en un hombre futbolísticamente hablando.