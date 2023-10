Messi y su Inter de Miami, rumbo a la China

Por primera vez desde su fundación, el equipo americana realizará una gira internacional Se enfrentará al Qingdao Hainiu FC (5 de noviembre) y al Chengdu Roncheng (8 de noviembre)

El Inter de Miami está aprovechando haber reunido a una plantilla con jugadores de renombre como Leo Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba para darse a conocer, todavía más, en todo el mundo.

Y es por eso que la primera postemporada de la era Messi en Miami será histórica porque, por primera vez desde su fundación, el Inter de Miami realizará una gira internacional en la que jugará dos partidos amistosos en Asia. El primero será el 5 de noviembre en Qingdao contra el equipo local del Qingdao Hainiu, que juega en la Superliga china.

Este encuentro se disputará en el recién inaugurado Qingdao Youth National Stadium, con capacidad para 50.000 espectadores Tres días después, el 8 de noviembre, el club norteamericano viajará a la ciudad de Chengdu, para disputar el segundo partido de la gira contra el Chengdu Rongcheng. El Phoenix Hill Football Stadium, con un aforo de 60.000 espectadores, será el escenario del partido.

El Inter de Miami hará una gira por China | NSN

Esta gira internacional está organizada por NSN (Never say never) y la china Maijia Sports. NSN, compañía internacional con sede en Barcelona, fue la empresa encargada de organizar el partido entre el Barça y el Vissel Kobe que se disputó el pasado 7 de junio en Tokio, con la asistencia de 50.000 espectadores en el Estadio Nacional de Japón.

Xavi Asensi, Director de desarrollo de negocio del Inter Miami y que también trabajó en el FC Barcelona, asegura que "estamos muy contentos de seguir ampliando el alcance global de nuestro club, llevando a nuestro equipo a jugar delante de aficionados increíbles en todo el mundo. Esta es una oportunidad especial para compartir la pasión a medida que llegamos a nuevas audiencias y nos exhibimos en nuevos lugares, y estamos deseando comenzar esta aventura".

Por su parte, Joel Borràs, founder de NSN, declara que “con este proyecto redoblamos nuestra apuesta y seguimos creciendo en el ámbito del deporte y del entretenimiento. Junto a nuestro socio local, Maijia Sports, tenemos la oportunidad de organizar una gira histórica protagonizada por el equipo del año”.