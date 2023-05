El joven aficionado uzbeko es hijo de Maradona Harimovich, por lo que consta como "Messi hijo de Maradona" en su partida de nacimiento Messi Maradona Ogli nació el 9 de abril de 2010, año en el que tanto Messi como Maradona intentaron conquistar el Mundial de Sudáfrica

El impacto de Leo Messi y Diego Armando Maradona ha traspasado fronteras. La influencia de los dos astros argentinos no se limita a su argentina natal o a las ciudades de los equipos que les vieron hacer historia, también llega a lugares del globo tan recónditos como Uzbekistán. Así lo ejemplifica la partida de nacimiento de Messi Maradona Ogli.

La historia del jóven aficionado de Uzbekistán, recogida por el periodista Bakhti Nishanov, empieza el 9 de abril de 2010. Año en el que Maradona dirigió a Messi en busca del Mundial celebrado en Sudáfrica y conquistado por España. El Messi uzbeko nació fruto del matrimonio entre Layla Ruxmetova y Maradona Harimovich Ruxmetov.

Not all is well in the world but I thought this might put a smile on your face: there is a kid in Uzbekistan whose grandpa named his dad Maradona (as in the soccer great) and then his father named him Messi and now his full name is Messi son of Maradona Karimov pic.twitter.com/A9Tde651DA