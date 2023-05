Jaume Roures: "La voluntad de Messi de volver pesará"

El fundador de Mediapro afirma que los saudís han aumentado la oferta a más de 500 millones de euros Se muestra crítico con el control económico de LaLiga y dice que el caso Negreira es inadmisible

Jaume Roures, fundador de Mediapro y uno de los avaladores de la junta directiva de Joan Laporta, aseguró en una entrevista con el programa 'Qué t'hi jugues' de la Cadena SER, que Leo Messi ha visto mejorada la oferta de Arabia Saudita para que juegue en su Liga pero que la decisión personal del futbolista tendrá mucho peso en el camino que seguirá después de dejar el PSG.

"Creo que es posible que vuelva, pese a que los saudíes han subido la apuesta a más de 500 millones por un año. La experiencia en París no ha sido compensatoria y todo el mundo ha visto cómo le está yendo a Cristiano en Arabia Saudí y lo mal que lo está pasando, Leo, ya lo ha dicho siempre, que tenía ganas de volver a Barcelona y este es un factor que pesa", afirmó.

El empresario no cree que este asunto se alargue demasiado y que a finales de mes se podría conocer el destino del astro argentino. "Cualquier día de éstos debe materializarse si es un sí, un no o si habrá que cambiar cosas. ¿En mayo? Creo que sí, que tendrá que decidirse en mayo".

Roures ha confirmado que LaLiga y el Barça están trabajando conjuntamente para ver si se puede lograr el regreso de Messi a España y se ha mostrado crítico con las medidas de control económico que impone la patronal del fútbol al FC Barcelona. "No puede que las palancas sirvan una temporada y no sirvan la siguiente. ¿Qué hubiera pasado si el Barça no hubiera hecho 600 millones y hubiera hecho 1.200? En medio del partido no puedes cambiar las normas".

Laporta y Roures visitan las obras del nuevo Museo temporal del Barça | FCB

El caso Negreira y el poder del Madrid

Jaume Roures también ha hablado del poder que ejerce el Real Madrid en todos los estamentos futbolísticos y ha reconocido su influencia, pero que en ningún caso justificaba que el club azulgrana hubiera contratado a Negreira para intentar acabar con ella.

"El origen de esta teoría es nuñismo puro. Me sorprende que no salga Anton Parera, que debe conocer cómo se gestó esto, porque empezó en su época. No hay una explicación plausible y razonable a tener un contrato con el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, esto es así", aseguró.