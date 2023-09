Luis Suárez 'barre' a Endrick

Gran actuación de Luis Suárez enfrente a Endrick, jugador ya fichado por el Real Madrid Gremio se impuso por la mínima ante Palmeiras, con un Endrick con falta de pegada

Luis Suárez ganó la partida a Endrick, jugador ya fichado por el Real Madrid, que no está atravesando su mejor momento desde hace mucho tiempo. El ex jugador del FC Barcelona fue decisivo con la asistencia de gol que supuso la victoria de su equipo, el gremio, ante el Palmeiras (1-0). Endrick sigue preocupando a la cúpula merengue, el jugador no marca gol desde el 2 de julio contra Athletico Paranaense.

El delantero uruguayo había marcado en los cuatro partidos anteriores y ahora fue decisivo con su asistencia a Joao Pedro para convertir el único gol en el encuentro. Endrick volvió a la titularidad después de más de un mes sin aparecer en el 11 y volvió a estar por debajo de las expectativas.

Con 16 años, Endrick deslumbró con sus goles para que los blancos le ficharan por 35 millones de euros fijos que podrían llegar a los 60. Ahora mismo está muy por debajo de Vitor Roque, fichado por el Barcelona. En las apuestas de fichar al 'crack' joven brasileño, el Barcelona parece que ha acertado. Endrick ha marcado solo 4 goles en los 18 partidos en la Série A, mientras que Vitor Roque en los 22 partidos que ha disputado en la misma competición ha marcado 11 goles, casi el triple.

La falta de pegada de Palmeiras terminó condenando al equipo que dirige Abel Ferreira y así lo reconoció el técnico portugués: “Qué te puedo decir, hoy era el día que la pelota no entraba. Creamos lo suficiente para salir de aquí con otro resultado, hicimos todo y creo que en los primeros diez minutos estuvimos lejos de los objetivos que nos habíamos marcado, pero a partir de ahí el partido fue todo nuestro. No ganamos porque no fuimos eficaces. Enhorabuena a Grêmio por ser eficaz y ganar el partido”.