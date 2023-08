La depresión de Endrick: “Estoy un poco triste por no estar jugando”

Abel Ferreira sigue sin confiar en él pese a la lesión del titular Dudú, aunque le dio minutos ante el Olimpia en la Libertadores A menos de un año de incorporarse al Real Madrid, el delantero se encomienda a Dios: “Voy a hablar de Dios y transmitir su palabra”

Endrick Felipe Moreira de Sousa no acaba de despegar tras dar el salto al primer equipo del Palmeiras después de fichar por el Real Madrid, al que se incorporará el próximo verano. Un delantero centro prometedor que con 16 años deslumbró con sus goles para que los blancos le ficharan por 35 millones de euros fijos que podrían llegar a los 60. Desde que se hizo oficial su contratación, el delantero brasileño de 17 años no levanta cabeza y apenas cuenta para el entrenador del equipo, el portugués Abel Ferreira.

Su rol de secundario podría cambiar tras la grave lesión de Dudú, el delantero centro titular. Sin embargo, en el primer partido sin él, Ferreira volvió a dejar a Endrick en el banquillo. Fue en el encuentro de vuelta ante el Olimpia colombiano, al que habían ganado con comodidad en la ida por 0-4. Salió en el minuto 62 por Rony, y aunque participó y dejó buenas jugadas, no fue suficiente para que el partido acabase 0-0. Un resultado que vale para colarse en las semifinales y que les enfrentará al Boca Juniors.

“NO TENGO ANSIEDAD NI ESTOY ENFADADO”

El jugador se mostró resignado después del partido, aunque no tira la toalla apoyándose en su fe en Dios: “No tengo ansiedad, no estoy enfadado por no estar jugando. Tuve una conversación con Abel. Él me tranquilizó. No tengo ansiedad por jugar o no jugar. Él dice que lo importante es trabajar”.

Es consciente de que no cumple con las expectativas que se han depositado en él, pero sabe que tiene margen de mejora por delante: “Está en las manos de Dios. No tengo tiempo de reclamar por la vida, solo agradezco por mi tiempo de vida en la tierra. Hago lo que me gusta, que es jugar al fútbol. Estoy entrenando, buscando mi espacio. Estoy un poco triste por no estar jugando, pero tengo que controlar un poco eso”.

Endrick, el joven delantero del Palmeiras fichado por el Real Madrid, marcó este sábado el primer gol del Campeonato Brasileño de 2023 | @Palmeiras

A Endrick le afecta lo que se escribe o dice sobre él, de ahí que pida paciencia: “Solo agradecer a Dios porque él es quien está conmigo todos los días, todas las noches. Si pudiese pediría a la prensa que no esté hablando, pero es lo que los jugadores vivimos. La vida fuera es crucificante. Voy a continuar entrenándome y jugando. Podéis enfadaros conmigo, pero voy a hablar de Dios, voy a transmitir su palabra a todo el mundo”.

Las cosas no están saliendo como él esperaba antes de dar el salto al Real Madrid, cuando cumpla los 18 años. Su destino será el Castilla, donde la harán sitio para adaptarse a las nuevas costumbres del país y al fútbol que le espera en Europa.