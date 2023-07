Endrick: "Siempre quise ir al Real Madrid"

"Siempre que salía algún equipo yo preguntaba: '¿qué pasa con el Real Madrid?' '¿Iré allí?'", explica el brasileño El joven delantero también explicó que sus padres le iban a poner de nombre Di Stéfano

Endrick se convertirá en jugador del Real Madrid a cambio de 60 millones de euros dentro de un año, a partir de julio de 2024; momento en el que el delantero del Palmeiras cumpla la mayoría de edad. Por lo tanto, todavía le resta una temporada más en su país natal, pero ha concedido una entrevista a 'Marca' en la que ha repasado los motivos que le han llevado a firmar por el club blanco.

"El Real Madrid es un equipo que me encanta. El equipo que crecí viendo jugar. Crecí viendo a los ídolos del Real Madrid y cuando me empezó a gustar más fui a buscar más de la historia. También miré los brasileños que han jugado como Ronaldo, Vinicius ahora, Rodrigo, Éder (Militao)... Entonces como vi a mis ídolos jugar allí, como vi la historia del Real Madrid, me interesé aún más. Me interesé por el club más grande de Europa. Entonces vi como un reto para mí intentar jugar en el Madrid, que era el equipo que siempre quise. Por eso opté por elegir el Real Madrid. Yo siempre quise ir allí", se ha justificado en la citada entrevista.

Es tal el madridismo del brasileño que también ha confesado que sus padres tenían pensado ponerle otro nombre. En vez de llamarle Endrick le iban a poner Di Stéfano, en honor al exfutbolista del Real Madrid. Argentino, por cierto.

Lo cierto es que por Endrick hubo varios equipos interesados; entre ellos el Barça, pero también el PSG o el Chelsea. El futbolista del Palmeiras, ha argumentado su decisión de jugar en el Santiago Bernabéu de la siguiente manera:

"Nada me importaba más que el Real Madrid. Entonces, para ser honesto, siempre que salía algún equipo yo preguntaba: '¿qué pasa con el Real Madrid?' '¿Iré allí?' '¿Tendré la oportunidad de elegir al Real Madrid?'. Solo quise ir al Real Madrid en todo momento. Solo quería saber si estaban interesados en mí. Para mí, el precio no importaba. En absoluto. Solo quería cumplir el sueño de mi infancia. Cumplir el sueño de mi padre, el de mi vida y el de mi familia. Jugar en el club más grande de Europa y en el equipo en el que estuvo mi idolo, Cristiano Ronaldo".