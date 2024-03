El Leverkusen ya asume la marcha de Xabi Alonso

Que el futuro de Xabi Alonso va a ser uno de los grandes culebrones de este próximo verano es un hecho que todo el mundo ya asume. Incluso en el propio Bayer Leverkusen son conscientes que su entrenador es el deseo de alguno de los grandes clubes europeos que están dispuestos a lanzarse con todo a por él.

Así lo hizo saber su capitán, el portero Lucas Hradecky, quien aseguró que el gran deseo de toda la plantilla es que Xabi Alonso siga otra campaña más en Leverkusen. "Ese es nuestro deseo y sueño, que se quede, pero nadie se enfadará ni discutirá si gana la Bundesliga y decide tomar otro camino", afirmó.

"Hay mucho que reflexionar, pero él es lo suficientemente caballero como para tomar la decisión correcta y solo él sabe qué es lo mejor para él" reconoció el finlandés, asumiendo que la marcha de su entrenador puede ser un hecho en los próximos meses.

“Vemos a diario que le encanta estar en Leverkusen. Le gusta Dusseldorf, donde vive. Desde otro punto de vista: ¿Cómo puedes hacerlo mejor que esta temporada?", apuntó el capitán de un líder que roza ya su primera Bundesliga de la historia.

Una tarea impecable

Más allá de su futuro, Hradecky destacó la labor que Xabi Alonso ha conseguido hacer en el BayArena. "El ambiente que ha creado en Leverkusen no lo teníamos antes. Creo que viene de la forma en que ha vivido el fútbol. Es el mejor equipo de Leverkusen que he conocido. Tenemos 18, 19, 20 jugadores y no importa quién juegue. Hay muchas tácticas diferentes. Hay mucho que asimilar desde la perspectiva de los oponentes. Es tremendamente difícil jugar contra nosotros", destacó.

Bayern de Múnich y Liverpool esperan con ansias la decisión final de un Xabi Alonso, que por el momento no piensa en otra cosa que no sea levantar los tres títulos en los que todavía sigue vivo. Copa y liga más al alcance que nunca y una Europa League que sería el colofón a una temporada para el recuerdo.

A Xabi Alonso lo quiere todo el mundo, aunque algunos empiezan a asumir que será difícil tenerle el próximo año. Aunque antes, deberán festejar muchas cosas juntos.