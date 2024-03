Los amistosos toman Europa y Sudamérica

Desde marzo de 2023, cuando sufrió una lesión muscular contra Gibraltar, Memphis Depay no había vuelto a estar disponible para la selección de Países Bajos hasta este viernes, en su reaparición en el triunfo por 4-0 contra Escocia en el Johan Cruyff Arena rumbo a la Eurocopa 2024, sin ningún gol suyo, sino de Tijjani Reijnders, Georgino Wijnaldum, Wout Weghorst y Donyell Malen, los dos últimos en el tramo final.

Memphis, máximo goleador de la historia de la 'oranje', con 44 tantos en 89 partidos, inició entonces una secuencia de lesiones musculares con el Atlético de Madrid y su equipo nacional que lo apartó de todos y cada uno de los encuentros del combinado neerlandés, con el que es un futbolista crucial dentro del esquema de Ronald Koeman, su seleccionador. Lo incluyó de inicio este viernes contra Escocia, que también competirá en la próxima Eurocopa (está encuadrada en el grupo A junto a Alemania, Hungría y Suiza, mientras que Países Bajos está en el D, junto a Francia, Austria y el ganador del Gales-Polonia) y a la que doblegó entre los altibajos iniciales de su juego, pero con una goleada final, a menos de tres meses ya de la fase final. Su pegada fue concluyente.

En el minuto 40, Tijjani Reijnders desequilibró el choque. El centrocampista del Milan marcó su primer gol como internacional absoluto neerlandés al séptimo encuentro. Es uno de los nuevos valores del combinado 'oranje'. No jugó el pasado Mundial de Catar 2022, cuando su equipo alcanzó los cuartos de final. Fue eliminada por Argentina en los penaltis.

En el amistoso debutó como internacional Jeremie Frimpong, el carrilero derecho que causa sensación desde hace dos años en la Bundesliga alemana, aún más este curso con el liderato del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, en el que es un futbolista fundamental. El lateral disputó una hora de duelo, antes de ser reemplazado por Denzel Dumfries.

Ya había sido cambiado, cuando Cody Gakpo intervino de nuevo para el 2-0 de Wijnaldum que sentenció el duelo en el minuto 72. En el 77, Memphis, sin gol, dejó su sitio a Weghorst, que marcó el 3-0. El 4-0, instantes después, fue de Malen, también surgido desde el banquillo. La cuarta victoria consecutiva sin goles en contra del conjunto neerlandés.

Szoboszlai da el triunfo a Hungría

Un gol de penalti, transformado el inicio de la segunda parte por el centrocampista del Liverpool Dominik Szoboszlai, dio la victoria a Hungría ante Turquía (1-0) que contó con la aportación del atacante del Real Madrid Arda Güler en la última media hora del encuentro.

Güler saltó al campo en el minuto 61, en el lugar de Orkun Kokcu, del Benfica. Cenk Ozkacar, del Valencia, no tuvo minutos. La presencia del jugador del Real Madrid dio más dinamismo al ataque del conjunto del italiano Vincenzo Montella. ejecutó cada balón parado y sus centros al área fueron una amenaza pero no fueron aprovechados y Turquía salió derrotada del Puskas Arena.

Hungría, en el duelo de técnicos italianos en el banquillo -Marco Rossi dirige al cuadro local- entre dos equipos con pasaporte asegurado en la fase final de la Eurocopa, mantuvo su estupenda racha. Acumula ya trece partidos sin perder el combinado húngaro, ocho en compromisos oficiales. No pierde la selección de Rossi desde que cayó en la Liga de Naciones contra Italia el 26 de septiembre del 2022.

Fue el combinado húngaro el que más ocasiones tuvo hasta el gol, especialmente en las botas de Roland Sallai y de Bendeguz Bolla, pero el choque se desequilibró desde los once metros por una mano dentro de su área cometido por el exjugador del Getafe, ahora en el Bournemouth, Enes Ünal en el minuto 48. Asumió la responsabilidad Szoboszlai, que batió a Mert Gunok.

Turquía reaccionó y acechó la meta de Peter Gulacsi que respondió con acierto a un intento de Kenan Yildiz. En la prolongación, Hungría anotó otro tanto, de Andras Schafer, que fue invalidado por el VAR por fuera de juego.

Gris empate de Rumanía

La selección de Rumanía arrancó su preparación para la Eurocopa de Alemania con un gris empate, tras igualar este viernes 1-1 con Irlanda del Norte en Bucarest en un encuentro en el que los locales no supieron traducir su mayor dominio, especialmente en la segunda parte, en claras ocasiones de gol. Todo lo contrario que el conjunto norirlandés, que no desaprovechó la primera ocasión que dispuso para adelantarse a los siete minutos de juego en el marcador con un gol (0-1) del debutante Jamie Reid. El jugador del Stevenage, conjunto de la Tercera División del fútbol inglés, culminó con un sutil toque un fulgurante contraataque conducido por el joven lateral derecho Conor Bradley que demostró por qué se ha ganado la confianza de Jürgen Klopp en el del Liverpool. Tras recuperar el balón en su propio campo Bradley no sólo hizo gala de su potente zancada, sino también de su visión de juego con un gran pase a Shea Charles que asistió para que Jamie Reid, que cumplirá a 30 años el próximo mes de julio, firmase su primer gol a los siete minutos de su debut como internacional.

Pero todo el acierto y precisión que mostraron los de Michael O'Neill en la jugada del gol le faltó al portero norirlandés Conor Hazard que dieciséis minutos más tarde, en el 23, vio como el disparo del atacante rumano Dennis Man se le colaba (1-1) entre las manos. Un empate que pareció otorgar definitivamente la manija del encuentro a Rumanía, que se enfrentará en la fase de grupos de la Eurocopa con las selecciones de Bélgica y Eslovaquia, así como con el ganador de la final de repesca entre Ucrania e Islandia.

Dominio que se acrecentó en la segunda parte, aunque los de Edward Iordanescu apenas lograron traducir su mayor control en claras ocasiones de gol más allá de un par de remates de Alexandre Cicaldau y del jugador del Alavés Ianis Hagi.

Unas grises sensaciones que el equipo rumano, que acumula ya doce partidos -siete victorias y cinco empates- consecutivos sin perder, tendrá la oportunidad de mejorar en el amistosos que disputarán el próximo martes con Colombia en Madrid.

Perú le gana a Nicaragua en la nueva era de Fossati

La selección de Perú ganó por 2-0 el partido amistoso disputado con Nicaragua en un vibrante encuentro que marcó el debut de su nuevo estratega, el uruguayo Jorge Fossati, así como del lateral peruano-danés Oliver Sonne, convertido en la nueva sensación entre los hinchas.

Con el estadio Alejandro Villanueva de Lima como escenario, la selección peruana, vistiendo uniforme alterno, se pudo reencontrar con la victoria, después de quedar en el fondo de la tabla de clasificación para el Mundial del 2026, con solo dos puntos en seis partidos. El cuadro inca salió decidido a regalarle una fiesta a los aficionados y en su primer toque de balón se lanzó al marco de Nicaragua con Andy Polo, su capitán Paolo Guerrero y Joao Grimaldo. Polo centró el balón, no lo alcanzó Guerrero, pero Grimaldo chutó con la zurda y anotó en el primer minuto su primer gol con la selección peruana, y también bajo la nueva era de Fossati.

El ataque peruano siguió en alto y a los 12 minutos nuevamente Polo se escapó de la defensa nicaragüense y puso otro centro que remató Gianluca Lapadula.

Guerrero, el histórico goleador de la bicolor, apresuró su llegada al pórtico de Rodríguez, pero no logró aumentar el marcador y uno de sus cabezazos terminó en manos del portero. Por el conjunto pinolero, Hernández y Treminio tentaron el marco de Cáceda con tiro libre y de cabeza pero el peruano defendió su portería en el tiempo inicial.

En el segundo tiempo, los dirigidos por el chileno Marco Antonio Figueroa salieron a presionar a Perú con Hernández y Fletes, pero sus disparos acabaron en manos de Cáceda. Sin embargo, los locales recuperaron el balón e intentaron con Guerrero buscar el tercero de la noche.

Los hinchas protagonizaron una fiesta aparte con olas en el estadio y pidiendo a Fossati a gritos que haga jugar a Sonne, el peruano-danés convocado a la selección desde el año pasado, pero que aún no había disputado ningún partido con la bicolor. Unos minutos después, Fossati llamó a Sonne e ingresó por primera vez a un partido de la selección, en medio de los aplausos y gritos de la hinchada en el estadio del barrio de Matute.

El técnico peruano hizo sus seis cambios en el partido amistoso, como lo había adelantado, para seguir probando un nuevo esquema táctico de 3-5-2 que le permita definir al equipo que disputará la próxima Copa América y los siguientes partidos de eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026.

Tras este compromiso, Perú se medirá en otro amistoso el martes ante República Dominicana en el estadio Monumental de Lima.

Argentina gana con autoridad y sin Messi

La selección argentina, vigente campeona del mundo, hizo valer su valía y derrotó con autoridad por 3-0 a El Salvador en un amistoso disputado en el estadio Lincoln Financial Field de Philadelphia, en un duelo marcado por la ausencia del capitán y emblema Lionel Messi.

Con goles de Cristian Romero (m.16), Enzo Fernández (m.41) y Giovani Lo Celso (m.51), la selección dirigida por Lionel Scaloni se impuso con autoridad en un duelo en el que Lautaro Martinez quedó con 769 minutos de sequía sin poder convertir con la casaca ‘albiceleste’.

Fue amplio el dominio de la albiceleste durante todo el encuentro ante un rival que sumó su vigésimo primer partido consecutivo sin victorias, con 10 empates y 11 derrotas, y cuyo último triunfo fue en junio del 2022, cuando se impuso por 3-1 ante Granada por la Concacaf National League.

El dominio del equipo argentino se plasmó en el minuto 16 cuando un córner ejecutado por Ángel Di María terminó en un remate de cabeza preciso de Cristian Romero que dejó sin posibilidad ni reacción al portero salvadoreño Mario González. Desde ahí, Argentina siguió con el dominio amplio del juego y del balón, pero el conjunto centroamericano dispuso de su única opción clara para nivelar el resultado con un remate de Jairo Henríquez en el área que dio en Cristian Romero frente a la portería albiceleste.

En el minuto 41 Argentina amplió la ventaja con una jugada combinada que llegó hasta Enzo Fernández, que sólo tuvo que empujarla al lado de la línea de gol. Argentina tuvo tres oportunidades claras para irse al descanso con una mayor diferencia en el tanteador pero la falta de puntería en el remate final dejó el resultado con dos goles de ventaja para los vigentes campeones del mundo.

En el inicio del segundo tiempo Lionel Scaloni movió su banquillo con las entradas de Nicolás Otamendi en la línea defensiva y Alejandro Garnacho en el ataque. El marcador tardó apenas seis minutos en moverse al que terminaría siendo el resultado final con una gran jugada que finalizó Giovani Lo Celso venciendo por tercera oportunidad la portería defendida por Mario González.

Desde ese momento Argentina mantuvo la posesión del balón -promedió cerca del 80%-, pero no pudo anotar por dos intervenciones del portero González, el repliegue de todos los jugadores de El Salvador y la obsesión albiceleste para que Lautaro Martínez pueda marcar.

Tras este encuentro, Argentina se mudará desde Philadelphia a Los Ángeles, donde el martes se medirá ante Costa Rica en el Memorial Coliseum, mientras que El Salvador, que venía de empatar 1-1 con Bonaire, se enfrentará a Honduras también el martes en el Shell Energy Stadium de Houston.