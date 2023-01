La inesperada virtud de Messi que destaca Scaloni

El seleccionador argentino destacó una de las características menos conocidas del '10' "No es cierto que sea difícil entrenar a Leo", aseguró sobre la ascendencia del capitán de la Albiceleste

Lionel Scaloni fue, sin duda, uno de los grandes triunfadores del Mundial que se disputó en Qatar. Su selección, Argentina, se proclamó campeona tras superar en la final a Francia, logrando la tercera estrella para la Albiceleste de la mano de Leo Messi. El técnico atendió este lunes por la noche a 'El Partidazo de Cope' y repasó todo lo vivido en Doha. También lo que supone dirigir al "mejor futbolista de la historia", tal y como definió al '10'.

Cuando le preguntaron por Messi, no dudó en señalar que "con Leo tengo algo especial. Cuando tengo que hablar algo, le escribo sin problemas. No mucho, cuando realmente hace falta, pero siempre la relación fue buena". En ese sentido, recordó las charlas que han mantenido durante su etapa como técnico y líder del equipo, respectivamente. Y negó que, como se ha insinuado en alguna ocasión, sea complicado entrenarle: "No sé si algún técnico dijo que no es fácil entrenar a Messi. Yo, particularmente, entrenarlo a él no es difícil, al contrario. A nivel técnico no se le puede corregir. Lo que si en algunos momentos alguna presión, alguna manera de atacar, se le explica como uno quiere".

Y destacó como una de las grandes virtudes de Messi, menos evidentes que otras, su capacidad defensiva: "Te aseguro que para presionar y robar balones es el número uno. Cuando ve sangre, la roba mejor que nadie". También comentó que hay que tratarle con naturalidad en el día a día: "Siempre digo que no puedes estar mirándolo 24 horas, tus ojos tienen que estar en el entrenamiento".