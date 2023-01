Scaloni revela cómo fue la charla previa a la final del Mundial

El seleccionador de Argentina repasó todo lo vivido durante la cita en Qatar "Sentíamos que se había hecho algo espectacular y quedaba un pasito", asegura el técnico

Lionel Scaloni fue, sin duda, uno de los grandes triunfadores del Mundial que se disputó en Qatar. Su selección, Argentina, se proclamó campeona tras superar en la final a Francia, logrando la tercera estrella para la Albiceleste de la mano de Leo Messi. El técnico atendió este lunes por la noche a 'El Partidazo de Cope' y repasó todo lo vivido en Doha.

"Intento estar lo más alejado posible de los micrófonos”, reconoció Scaloni, poco dado a conceder entrevistas. Y es que explicó que la victoria ha supuesto cambios en su día a día: "Pensé que iba a ser un poco más tranquila la vida tras el Mundial, pero este mes está siendo bastante duro. Han cambiado muchas cosas e ir por la calle ya no es tan fácil”. Lo acepta, eso sí, con la satisfacción de haber hecho feliz a muchísima gente. El técnico comentó que "no he vuelto a ver la final, la tengo en mi cabeza". De hecho, bromeó con la posibilidad de que "la parada del Dibu sí la he visto varias veces... y si la vuelvo a ver capaz que entra".

Recordó que "la charla técnica de la final fue muy emotiva. Me emocioné y no pude seguir. Sentíamos que era un momento espectacular. Es el momento final y en la charla nos emocionamos. Todos sentíamos que se había hecho algo espectacular y quedaba un pasito. Esa sensación era única. Queríamos ganar pero si no ganamos, hicimos todo. Y que la gente haya respaldado eso para nosotros era lo máximo".

Tampoco eludió dar su versión sobre la polémica vivida en la eliminatoria disputada frente a Holanda: "Ellos, de alguna manera... Su entrenador dijo que cuando no teníamos la pelota jugábamos con uno menos. Eso te enciende", dijo defendiendo la reacción de los suyos tras un partido muy caliente.