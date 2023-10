España, fiel a su cita con la Eurocopa

La selección española disputará su octava Euro consecutiva Suma 16 participaciones seguidas en los grandes torneos, registro que sólo puede compartir con Alemania

El gol del azulgrana Gavi en Oslo ante Noruega selló ayer la clasificación matemática para la Eurocopa 2024. España estará en Alemania el próximo verano y no fallará a su cita fiel en las grandes citas futbolísticas a nivel de selecciones.

La Roja disputará su octava Eurocopa consecutiva, registro que desde 1992 solo ha conseguido Alemania. Hay que remontarse a 1992, edición que ganó la sorprendente Dinamarca de los hermanos Laudrup, para encontrar una Euro en la que no haya participado el combinado nacional.

Desde entonces, España ha demostrado que está entre las mejores selecciones europeas sin ninguna duda. Al menos en lo que se refiere a competitividad en las fases clasificatorias. La historia así lo dice.

Suma 16 participaciones consecutivas en Eurocopas y Mundiales, un hecho que solo puede compartir con Alemania porque hay selecciones históricas que se han perdido grandes torneos en los últimos años.

Inglaterra no estuvo en el Mundial de 1994 y la Eurocopa de 2008, Francia no se clasificó para USA 94, Italia se ha perdido los dos últimos Mundiales y Portugal no estuvo ni en la Euro del 92 ni en los Mundiales del 94 y el 98. Otra selección considerada de las emblemáticas como Holanda se ausentó en la Eurocopa de 2016 y en los Mundiales de 2002 y 2018.

Las ya clasificadas

El triunfo español ante Noruega también fue celebrado en Escocia, pues también se clasificó para la fase final sin necesidad de jugar. En los dos próximos partidos que le quedan a los de Luis de la Fuente intentaran lograr las victorias para ser cabeza de serie en la Eurocopa. No es un dato menor.

Con la clasificación de España y Escocia, los equipos nacionales que ya estarán en Alemania son: Turquía, Bélgica, Portugal, Francia y Alemania, como anfitrión.

La Eurocopa de Alemania contará con 24 equipos distribuidos en seis grupos y empezará el 14 de junio y finalizará el 14 de julio. Hay diez sedes confirmadas: Berlín, Colonia, Múnich, Frankfurt, Hamburgo, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart y Düsseldorf.