El 1x1 del Noruega-España

De la Fuente acertó refrescando al equipo y aunque España no jugó su mejor partido, la selección fue superior a Noruega. Gavi fue decisivo con su gol en un partido sin rendimientos individuales muy destacables.

El triunfo de España en Oslo ha tenido a Gavi como el jugador más decisivo del partido gracias a su gol.

Esta es la valoración de SPORT de todos los jugadores que ha alineado en este partido Luis de La Fuente. El seleccionador introdujo un cambio por línea.

En defensa, el lesionado Balde fue remplazado por el lateral izquierdo del Real Madrid Fran García. En el centro del campo, Fabián sustituyó a Merino y en ataque la gran sorpresa fue la inclusión de Ansu por Oyarzábal.

Le tocó marcar a Haaland y aunque no cometió errores graves sufrió en algunas acciones puntuales. Vio una amarilla por agarrón al delantero del City que provocó que De la Fuente decidiese sustituirlo al descanso.

La labor del lateral madridista fue más ofensiva que defensiva. El extremo Boob no le generó demasiado trabajo y pudo subir con frecuencia al ataque. La mayoría de sus incursiones acabaron con centros que tuvieron un acierto dispar. Sufrió con la presencia de Sorloth en la banda derecha en la segunda parte. Con la entrada de Pedraza tuvo más ayudas defensivas.

Además de gobernar su zona con criterio, el centrocampista del City se permitió el lujo de incorporarse al ataque. Una de las mejores ocasiones del primer tiempo llegó con un chut lejano suyo lleno de potencia y peligro. En la segunda parte no tuvo tanto brillo aunque siempre impuso su oficio.

Fue una de las sorpresas del once y no desentonó. Cuidó y protegió bien el balón gracias a su envergadura y buena zurda. Se situó de interior izquierdo y cumplió sin alardes. Su presencia ayuda mucho a Rodri en la zona ancha.

Jugando de interior derecho no se encontró en la primera parte tan cómodo como cuando ejerce de '10'. Se desmarcó al espacio con insistencia pero sus compañeros no detectaron este movimiento tan reiterativo como poco eficaz. Mejoró sus prestaciones en la reanudación. Aunque es diestro, volvió a marcar con la pierna izquierda con un remate oportuno. Fue sustituido por Sancet a doce minutos para el final.

El VAR anuló un tanto que hubiera premiado su olfato goleador. No se mostró demasiado activo a la hora de combinar aunque siempre es útil por sus constantes movimientos y presión asfixiante a los centrales. No fue su mejor actuación, estuvo tan peleón como poco brillante. Volvió a caer en fuero de juego con demasiada frecuencia.

5

Ansu, delantero

Impreciso

No se esperaba su titularidad y lo intentó todo pero no pudo revivir actuaciones pasadas. Arriesgó para intentar mejorar los balones que recibió pero perdió más pelotas de lo normal y no fue capaz de desequilibrar por su banda. Las coberturas de los noruegos fueron eficaces para taponar sus diagonales y chuts. De la Fuente lo sustituyó al descanso.