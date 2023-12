Guardiola: "¿Entrenar a España? Estoy muy feliz en el City"

Apenas hace tres meses que en Inglaterra colocaban a Pep Guardiola al frente de la Selección inglesa como el próximo sustituto de Garteh Southgate. Sin embargo, tras los rumores de los últimos meses sobre una hipotética Inglaterra liderada por Guardiola, ayer el técnico del Manchester City fue preguntado por la posibilidad de entrenar a la Selección española en el futuro.

"Estoy muy feliz de estar aquí con el Manchester City. Realmente, muy feliz. Aún me queda un año más de contrato. Ojalá no me despidan y pueda quedarme aquí más todavía en este club", aseguró Guardiola ayer al ser preguntado sobre si tiene entre sus planes de futuro ser seleccionador de España.

No es ningún secreto que el técnico de Santpedor es uno de los más respetados y exitosos del mundo. Es por eso que cualquier equipo y selección estaría encantado de poder contar con Guardiola en su banquillo. Si bien el técnico del City jamás ha demostrado interés por dirigir a la Selección española por razones políticas, también es cierto que nunca se ha cerrado las puertas a dirigir a otro equipo nacional.

Eso podría llegar a ocurrir en el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026. El de Santpedor llegó al conjunto inglés en verano desde 2016 y desde entonces solo ha hecho que llenar de trofeos las vitrinas del Manchester City. En noviembre del año pasado Guardiola renovó con el conjunto 'cityzen' hasta junio de 2025, por lo que, con la llegada del Mundial 2026, el técnico catalán podría cerrar su etapa de entrenador de clubes para empezar al mando de un equipo nacional.

En la previa del partido que enfrentó al Manchester City y al Crystal Palace, Guardiola fue preguntado sobre si se ve entrenando con la edad de Roy Hudson (76 años), a lo que el catalán respondió: "No lo creo. Es fenomenal tener el fuego y la pasión dentro para seguir ahí a esa edad".

El futuro de Guardiola en el fútbol siempre ha sido una incógnita. Sin embargo, todo indica que será muy difícil ver al entrenador de Santpedor al frente de la Selección española.