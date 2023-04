El futuro de Zidane en el aire

El entrenador sigue en el mercado, todavía sin equipo tras cerrar su etapa blanca a finales de la temporada de 2021 París Saint-Germain, Juventus y Olympique de Marsella como posibles destinos para el técnico francés

El futuro de Zinedine Zidane sigue en el aire. El francés dejó los banquillos en junio de 2021 cuando acabó su etapa en el Real Madrid. Ahora, muchos son los rumores e informaciones sobre los posibles destinos del técnico francés, a pesar de que todo apunta a tres opciones: París Saint-Germain, Juventus y Olympique de Marsella.

El entrenador sigue en el mercado, todavía sin equipo tras cerrar su etapa blanca a finales de la temporada de 2021. Pese a que siempre aparecen los rumores de un posible retorno de Zinedine al banquillo del Real Madrid, actualmente Carlo Ancelotti es el amo y señor del vestuario blanco y no tiene intención de abandonar el barco: "De aquí solo me voy si me echan", afirma constantemente Ancelotti.

Por lo que a Zidane le quedan tres opciones: La Juventus de Turín, la que es su segunda casa, el París-Saint Germin, que no le cierra la puerta, y el Olympique, que sueña con él.

Juventus de Turín

Una llegada al club turinés siempre ha estado en el centro de las miradas desde que dejó el Madrid. El exfutbolista francés jugó allí cinco años y consiguió seis títulos con dos ligas como destacados. Así, Zidane podría volver a Turín en una campaña complicada y marcada para los italianos por las sanciones económicas y administrativas.

París Saint-Germain

Aunque Christophe Galtiera siga en el banquillo de momento, la propiedad qatarí del PSG ya ha comenzado su enésimo cásting de entrenadores, y según informaciones de 'RMC Sport' que recoge 'As', el preferido en el Golfo Pérsico es Zinedine Zidane.El exmadridista lleva muchos meses sonando como favorito para el volcánico banquillo parisino.

Olympique de Marsella

El origen marsellés de Zinedine Zidane y el "odio" deportivo entre ambos combinados, el OM y PSG, hacen que sea un posible destino. A pesar de que el banquillo del equipo francés está en posesión de Igor Tudor.