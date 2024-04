El Milan acelera con Lopetegui para sustituir a Pioli

Pese a tener contrato hasta el 30 de junio de 2025, Stefano Pioli no continuará al frente del Milan la próxima temporada. Los 'rossoneri' no han logrado ningún título en el presente ejercicio y el proyecto del técnico italiano ha llegado a su fin. Su marcha todavía no es oficial pero sí un hecho consumado, por lo que el club ya avanza en busca de un sustituto. El mejor colocado es Julen Lopetegui, con quien los contactos avanzan de forma positiva.

El técnico español, avalado por sus buenos resultados con el Sevilla, equipo con el que ganó la Europa League, y también al frente de la selección española y los Wolves, con quien logró una difícil salvación, han llevado al Milan a querer confiar en el bagaje y trayectoria de Julen, que prioriza la propuesta del conjunto lombardo por delante de otras que ha recibido.

Contactos muy positivos

Los últimos contactos entre las partes han sido muy positivos. El entrenador español cuenta con la aprobación unánime tanto del área técnica como en el seno de la directiva rossonera.

Lopetegui habría dado inmediatamente el sí al Milan, rechazando las presiones del West Ham que le ofrecía un salario muy superior al del Milan. Otros clubes como el Leverkusen, el United o el Bayern de Múnich también han considerado el perfil.

Hay total coincidencia entre el Milan y Lopetegui en los objetivos y el valor de la plantilla, que ya se considera aspirante al Scudetto.