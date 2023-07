Ferran Soriano desvela las claves del éxito del Manchester City de Guardiola

“El duro trabajo es la clave de todo, el pilar de este club. Pep Guardiola es muy inteligente en la forma que entrena y maneja el equipo, pero él es el primero en venir a trabajar cada día y el último en irse” "Cuando haces un fútbol atractivo y ganas títulos, tienes más ingresos comerciales, obtienes más dinero para invertir en mejores jugadores, en mejores instalaciones y, en definitiva, para construir un club mejor. Es un ciclo virtuoso”

El Manchester City, actual campeón de la Champions League, además de la Premier League y la FA Cup, ha superado por primera vez en sus 142 años de historia los 700 millones de libras esterlinas en ingresos ordinarios (817 millones de euros). Recientemente nombrado como el club de fútbol más valioso del mundo por la consultora ‘Brand Finance Football 50’, el éxito del City es el resultado de la convergencia de dos líneas: lo que sucede en el terreno de juego y la gestión en los despachos. Para simplificar: el trabajo de Pep Guardiola y su staff sumado al de Ferran Soriano y su equipo ejecutivo.

“Que hayamos batido el récord de ingresos en la historia del fútbol británico es consecuencia del estilo de fútbol que practicamos”, ha afirmado Ferran Soriano, CEO del Manchester City durante la presentación del último esponsor del club para la manga de la camiseta del campeón de Europa. “Si tienes un equipo que juega bien a fútbol y gana títulos importantes, sin duda ayuda a que vendas más merchandising. En nuestros canales de venta, esta temporada hemos vendido un 80% más que en las temporadas anteriores. Y, otro dato: en los cuatro primeros días después de conquistar la Champions League, vendimos lo mismo que solemos vendemos durante un mes entero”. Soriano añade que “cuando haces un futbol atractivo, mucha más gente quiere ver tus partidos, se enamoran de tu equipo y se convierten en fan. Eso se traduce en más venta de merchandising y en la captación de más empresas que desean asociarse con nosotros”.

El CEO del Manchester City saca a colación el famoso ‘círculo virtuoso’ que ya implantó en su etapa de directivo del FC Barcelona, desde 2003 hasta 2008: “Cuando tienes más ingresos comerciales obtienes más dinero para invertir en mejores jugadores, en mejores instalaciones y, en definitiva, para construir un club mejor. Es un ciclo virtuoso”. Sin embargo, agrega que “nada de eso se puede conseguir si no va acompañado de duro trabajo, inteligencia e implicación”.

Ganador de 20 títulos en los últimos 15 años, 14 de ellos bajo el mando de Guardiola, incluida la histórica Champions League y cinco Premiers Leagues en las últimas seis temporadas, Ferran Soriano le da un gran mérito a Pep: “El duro trabajo es la clave de todo, el pilar de este club. Pep Guardiola es muy inteligente en la forma que entrena y maneja el equipo, pero él es el primero en venir a trabajar cada día y el último en irse”. Igualmente avisa que no van a conformarse con haber llegado a la cima del fútbol europeo y, por ende, mundial: “La pregunta es cómo nos quedamos allí. Lo haremos porque seguiremos trabajando, no seremos complacientes”.

Soriano no está de acuerdo en que el éxito del Manchester City radique única y exclusivamente en el dinero invertido: “Obviamente, a principios de esta década se necesitaban muchos cambios, pero si miras lo que hemos hecho en los últimos años, el nivel de inversión en jugadores, es muy prudente y bien pensado. No somos los que más gastaron en la Premier League el año pasado, o en los últimos tres o cinco años. Tenemos una plataforma muy buena, sabemos lo que necesitamos, nos tomamos nuestro tiempo y hemos desarrollado suficiente inteligencia. Y si no nos gusta un trato, nos alejamos, nunca entramos en pánico. No hemos hecho nada fuera de lo común. Teníamos un plan, pusimos mucho trabajo y tenemos mucha gente con talento al frente”.

A pesar de esta década prodigiosa, y especialmente de la sensacional temporada 2022-23, Ferran Soriano y el Manchester City no se conforman: “Si hemos sido capaces de hacer esto durante los últimos diez años, entonces, ¿por qué no podemos hacerlo durante otros diez? Este es nuestro objetivo:, seguiremos siendo humildes y trabajaremos muy duro intentando que el mejor talento de la industria del fútbol trabaje para el Manchester City”.