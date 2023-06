El brutal dominio del Manchester City en Inglaterra

Ha ganado 18 títulos desde la temporada 12-13, justo con la llegada de Ferran Soriano y Txiki Begiristain al club Es el único equipo inglés que ha jugado la Champions League en los últimos diez años

El Manchester City ha conquistado las tres últimas ediciones de la U21 Premier League División 1. Es decir, ha tenido, y tiene, el mejor equipo filial de Inglaterra. Y si miráramos hacia abajo, encontraríamos equipos campeones en categorías juveniles, cadetes, infantiles...¿Qué tiene esto que ver con la reciente conquista de la Champions League por parte del equipo de Pep Guardiola?

Muy sencillo: el histórico triunfo de los ‘cityzens’ es el resultado de más de diez años de implantación de un modelo de gestión de club y de una sistema de juego basado en la calidad. Al frente de la sala de máquinas, en la gestión del club, Ferran Soriano, el CEO. En la parte deportiva, en el diseño y desarrollo del ADN competitivo del club y en los fichajes, Txiki Begiristain.

Los títulos del Manchester City en las últimas 11 temporadas en Inglaterra | Marc Creus / SPORT

Los resultados hablan por sí mismos. Desde que Soriano y Txiki están a los mandos de la nave mancuniana, su dominio en el fútbol inglés está siendo apabullante. Para no marear con cifras estadísticas, basten estos datos: 18 títulos domésticos, más de doble que su perseguidor, el Arsenal, on ocho. Haber ganado siete Premier League, con el nivel de competencia que hay en Inglaterra, es sencillamente asombroso. Hoy, el equipo rey de Manchester no es el United, es el City. Obviamente, la llegada de Pep Guardiola, y los fichajes que le han dado para apuntalar su idea de juego, ha permitido que el City sea el gran protagonista del fútbol inglés con un juego vistoso y ofensivo.De hecho, el City tiene en su poder dos récords que ponen de manifiesto esta apuesta por el fútbol de ataque: marcó 106 goles en la temporada 17-18, al mismo tiempo que obtuvo la mayor diferencia de goles a favor: 79.

El mejor coeficiente europeo

Sin embargo, hay otro dato absolutamente revelador que refuerza este dominio: el City es el único equipo inglés, el único, que ha estado presente en la Champions League en los últimos diez años. En la actualidad, el City es el equipo europeo que mejor coeficiente UEFA tiene, con 145.000 puntos, superando a Bayern Munich, Chelsea, Liverpool y Real Madrid.

Todos estos méritos deportivos van acompañados de unos resultados económicos igualmente espectaculares. Hoy en día el City es el club de fútbol más valioso del mundo, pasando al Real Madrid y Barça. También es, a falta de cerrar el balance del curso 22-23, el que más ingresos genera, superando los 730 millones de euros, más de la mitad por merchandising y márketing.