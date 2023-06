Las increíbles cifras del Manchester City

Ha pasado en 11 años de no estar entre los diez clubs más importantes del mundo a ser el más valioso, superando a Real Madrid y FC Barcelona Es el club que más dinero ingresa del mundo en el área comercial y el que tiene el mejor coeficiente UEFA de los últimos cinco años

El Manchester City no ha ganado la última edición de la Champions League por casualidad ni por obra de la generación espontánea. Podríamos tomar de ejemplo el libro que en abril de 2013 publicó Ferran Soriano, ex directivo del FC Barcelona (2003/2008), titulado 'La pelota no entra por azar' y que en el momento de su lanzamiento editorial ya ejercía de CEO del Manchester City.

La transformación que ha experimentado el Manchester City desde que entrara Ferran Soriano en agosto de 2012, con el primer equipo como ganador de la tercera Premier League de su historia de la mano del técnico italiano Roberto Mancini, ha sido sencillamente extraordinaria. Obviamente, es obligatorio meter en la ecuación al jeque Mansour bin Zayed, de Emiratos Árabes Unidos, propietario del Manchester City desde 2008 y financiador de un proyecto basado en la búsqueda de la excelencia. Mansour es dueño del fondo Abu Dhabi United Group, que adquirió el Manchester City por una cantidad cercana a los 400 millones de euros. Viendo el valor de mercado que tiene ahora mismo el equipo de fútbol podemos aseverar que compró barato, porque su precio se ha triplicado.

El City, el club con mayor valor de mercado en el mundo | Brand Finance Football

Efectivamente, en 2011, un año antes de que Ferran Soriano aterrizara en Manchester de la mano de Txiki Begiristain, el City era el undécimo club en valor de mercado: 170 millones de euros. La consecución de la Premier League, gracias al milagroso gol de Sergio Agüero en el último suspiro del último partido ante el Queens Park Rangers, disparó su cotización hasta los 302 millones un año después. Desde 2012, el valor City no ha dejado de crecer, superando a históricos clubs uno tras otro.

En 2018, hace cinco temporadas, los mancunianos ya ocupaban la quinta posición en la clasificación del observatorio Brand Finance Football, solo superados por Manchester United, Real Madrid, FC Barcelona y Bayern Munich. Unas semanas antes de conquistar la primera Champions League de su historia, el City ya encabeza, y con holgura, ese ránking, dejando atrás a Real Madrid, segundo, y FC Barcelona, tercero.

El rey de los ingresos

Además de la bonanza en el terreno deportivo y en el valor de marca, el Manchester City también lidera una clasificación en la que el FC Barcelona era el rey antes de la pandemia: la de los ingresos. A falta de contabilizar los 'revenues' totales de la actual temporada 2022-23 (crecerán como consecuencia de la Champions League), la última fue de récord para los 'cityzens': 613 millones de libras esterlinas. O lo que es lo mismo, 716 millones de euros. Llama la atención en este terreno el poderoso brazo comercial del City. De esos ingresos, 362 millones proceden del área de márketing, mientras que 291 millones son por derechos de televisión y solo 47,8 millones por entradas (matchday).



El mejor coeficiente de la UEFA

Además de esas extraordinarias cifras financieras y de negocio, el salto cualitativo en materia deportiva ha sido asombroso. Y en eso, la UEFA no engaña. Evidentemente, ahí están los títulos conquistados durante estas temporadas ('solo' 14 desde que Pep Guardiola está como entrenador). El máximo organismo deportivo europeo aplica un coeficiente de puntos en función del comportamiento de los equipos que juegan sus competiciones. Es una manera justa, por ejemplo, de formar los grupos en los diferentes sorteos europeos. El Manchester City ocupaba la posición número 28 al terminar la temporada 2011-12. ¿Saben en qué lugar se encuentra ahora, en la 2022-2023? Sí, es el primer equipo de Europa con 145.000 puntos, por delante del Bayern Munich (136.000), Chelsea (126.000), Liverpool (123.000) y Real Madrid (121.000). Sí, el Barça no está en el 'top 5'.

Es evidente que la pelota no entra por azar.