¡Escándalo en Grecia! James Rodríguez visitaba clubes de striptease

Según 'Gate 7', grupo de animación del Olympiacos, el ya ex jugador aprovechaba prácticamente cada sábado para hacer salidas nocturnas que acababan en los clubes El comunicado del grupo asegura firmemente que el colombiano es uno de los “jugadores más indignos de vestir la camiseta del Olympiacos”

La temporada del Olympiacos está siendo prácticamente un descalabro, sobretodo teniendo en cuenta el proyecto deportivo y los fichajes que llegaron al club de El Pireo: eliminado en la fase de grupos de la Europa League, tercero en la fase regular de la liga griega, y ahora sin posibilidades matemáticas de quedar campeón de la Superliga de Grecia.

A todo esto, se le suman problemas extradeportivos que han hecho que la afición haya estallado. La 'barra brava' más influyente del equipo griego apunta a las malas decisiones de directivos y jugadores que llevaron al fracaso a su equipo, y una de ellas contiene un nombre propio, James Rodríguez, al que definen como "uno de los jugadores más indignos de vestir la camiseta del Olympiacos”.

Las expectativas que se tenían con el jugador colombiano eran muy altas. Llegó libre a tierras griegas procedente del Al-Rayyan, y la afición soñaba con aquel jugador que iluminó los grandes estadios de Europa. Pero de lo soñado a lo vivido hubieron muchos pasos de por medio.

El jugador de 31 años saldó la temporada con 5 goles en 24 partidos, pero sus haceres extradeportivos marcaron su paso por El Pireo. Según 'Gate 7', grupo de animación del Olympiacos, James "frecuentaba los clubes de striptease todos los sábados” en sus "constantes salidas nocturnas".

‼️STATEMENT by Gate 7 Official‼️ Full translation in thread🧵 Some excerpts:

🔺“It was wrong to renew Martins,we could see downward spiral last season…”

🔺“James Rodriguez , a player other Greek clubs can only dream of, was a frequenter of strip clubs every Saturday

More👇