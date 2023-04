James Rodríguez, último juguete roto de un Mundial

La salida de James del Olympiakos recuerda a la carrera de otros grandes jugadores que apuntaban a pelear por el Balón de Oro, pero cayeron muy pronto Llamativo fue el recorrido de Michael Owen que ganó el Balón de Oro por delante de Raúl tras deslumbrar en Francia 98 pero acabó lastrado por las lesiones

James Rodríguez se va de Olympiacos cuando faltan seis fechas para la finalización de la Superliga de Grecia. El colombiano anunció su marcha del club que le permitió volver a Europa y el equipo publicó un comunicado oficial. Después de su paso por Al-Rayyan de Qatar, James Rodríguez volvió a Europa para jugar en Grecia entre grandes titulares. Lo hacía, además, acompañado de Marcelo. Ahora ninguno de los dos ex madridistas estará en lo que resta de temporada. Lo llamativo de ambas despedidas es que ocurrieron en plena competición. Durante su estancia en el gigante de ese país, disputó 23 partidos, convirtió cinco goles y dio seis asistencias. Todo muy raro.

Con sólo 31 años, la carrera de James recuerda a la de otras grandes estrellas que destacaron en los Mundiales y, que por unos motivos u otros, no terminaron de responder a las expectativas. Haciendo un breve recuento de la carrera deportiva de James Rodríguez, es un jugador quien en muy poco tiempo llegó a donde millones de jugadores sueñan con llegar y nunca lo alcanzan.

De Envigado pasó a Banfield de Argentina, donde obtuvo el único título de liga del club en su historia. Dio el salto a Europa con el Oporto, donde fue campeón de liga, copa y Europa League. Pasó al Mónaco donde estuvo un año, y finalizando esa temporada, fue la gran figura del Mundial 2014 con Colombia (fue el máximo goleador del torneo), lo que terminó llevándolo a Real Madrid. A partir de ahí, y a pesar de intentarlo en el Bayern, James ha ido cayendo en protagonismo en sus clubes y hoy da un nuevo giro a su carrera.

Owen, del Balón de Oro al Stoke

Si James en 2014 fue uno de los principales candidatos a ganar el Balón de Oro, que decir de Michael Owen en el año 2000 cuando se llevó el Balón de Oro por delante de Raúl. El ariete inglés venía de haber roto moldes en el Mundial de 1988. Al igual que el colombiano, cuando Owen alcanza su grado máximo popularidad, las expectativas eran muy altas, pero pronto empezó a decaer el rendimiento.

Su salida al Real Madrid se vio como un paso de gigante para que se consolidara entre los mejores, pero la inestabilidad del aquel equipo merengue, que no consiguió ningún título (terminaron segundos en liga y cayeron eliminados en octavos en Champions y en la Copa del Rey), provocó que Owen volviese de nuevo a su Inglaterra natal sólo un verano después. En 2005 el inglés fichó por el Newcastle por la cantidad de 25 millones de euros, por lo que el Madrid sacó un beneficio económico de trece millones de euros.

No obstante, en el momento que Owen dejó el Madrid, la carrera del inglés no paró de decrecer. Sus continuas lesiones no le permitieron volver al nivel que mostró en el Liverpool. Tras cuatro temporadas en el Newcastle, pasó otras cuatro en el Manchester United, acérrimo rival del equipo donde debutó. Finalmente, en la temporada 2012-13, Owen se marchó al Stoke City, equipo donde colgó las botas esa misma campaña.

Adriano, alcohol y drogas

También recordada es la carrera de Adriano. Para muchos, con condiciones para ganar el Balón de Oro en los 2000, pero pronto su carrera se destacó por el declive. Si hablamos de él, lo primero que mencionan aquellos que lo vieron jugar es la potencia física que tenía, y la fuerza de esa zurda con la que ha destrozado redes. Sin duda, uno de los mejores brasileños de los últimos tiempos. Sin embargo, su carrera profesional se vio truncada por problemas personales que no le permitieron sostenerse en la élite.

En 2006, justo después del Mundial de Alemania (allí marcó dos goles) se hundió en el alcoholismo e incluso lo declararon con problemas de drogas. El propio jugador llegó a confesar que llegaba completamente ebrio a los entrenamientos y que tenía que quedarse durmiendo en la enfermería. Todo eso le generó grandes problemas en Inter, donde le dieron oportunidades para resurgir, pero no pudo ser así.

El máximo goleador del Mundial de 1994

Años atrás, y en el Mundial de Estados Unidos, recordamos la efímera carrera en la élite de otro jugador como Oleg Salenko. Fue pichichi en la cita mundialista con seis goles pero no llegó a mostrar el nivel de Mundial en sus clubes. Su logro lo llevó al Valencia meses después, aunque nunca pudo mostrar la calidad de aquel partido mundialista en el que marcó cinco tantos a Camerún. Sus recurrentes lesiones de rodilla hicieron que su olfato goleador decayera hasta que dio fin a su carrera en 2001.

La dura realidad de Hazard

Entre los más recientes encontramos el caso de Eden Hazard. En 2015 fue proclamado mejor jugador de la Premier League. En el Mundial de Rusia de 2018 fue uno de los más destacados en una Bélgica que aspiraba al título. Cuando fue fichado por el Real Madrid en 2019 era, pues, uno de los mejores futbolistas del planeta sin ninguna duda. Se pagaron 100 millones de euros por su traspaso, pero es evidente que en ningún momento se ha parecido a aquel jugador extraordinario que fue en el Chelsea. Estrellas como James, Adriano, Hazard u Owen, estrellas fugaces que no soportaron muy bien el éxito en la élite.