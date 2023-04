¡Ibai Llanos valoró el fichaje de Isco y James Rodríguez para Porcinos!

El Presidente de Porcinos en la Kings League intentó traer a Isco Alarcón a la competición tras quedarse sin equipo Tanto Isco como James Rodríguez se encuentran sin equipo, su precio de mercado ha caído en picado

Con la Queens League ya en marcha, tras el exitoso evento del draft de la competición femenina de fútbol 7, y con el 'mercato' de la Kings League en pleno 'chup chup', el famoso streamer español y Presidente de Porcinos en la competición de Gerard Piqué confirmó que intentó traer a Isco y consideró a James para la competición.

"Vistes que Isco y James son agentes libres", le comentó uno de sus seguidores a través del chat del directo de Twitch. "Sí, con Isco hablé y no hay posibilidad de momento de que venga a la Kings League y con James me imagino que tampoco. Es joven y va a querer ofertas de los equipos. No creo que se quiera retirar", le contestó Ibai Llanos.

A pesar de que en el 'mercato' de la Kings League hay mucho movimiento con jugadores que han salido del draft que se realizó en el inicio de la competición, muchos, como el propio Ibai, miran fuera para poder traer exjugadores profesionales que han rendido al más alto nivel y también a futbolistas que todavía están en activo, pero que se encuentran sin equipo.

Tanto Isco como James Rodríguez se encuentran sin equipo, el malagueño, por su parte, lleva meses sin lograr definir su futuro próximo en su carrera deportiva. Dos excracks del Real Madrid que han visto como su precio de mercado ha caído en picado durante los últimos años. Isco llegó a valer unos 90 millones y en la actualidad solo 5 y James llegó a las 80 millones y en la actualidad está tasado en 9.