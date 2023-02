El Dibu Martínez rompe su silencio tras los festejos del Mundial y habla de Mbappé

El guardameta de la selección argentina aseguró que no tenía intención de lastimar a nadie durante las celebraciones "Cuando Messi pare, estoy seguro de que Kylian ganará muchos Balones de Oro", dijo el portero del Aston Villa en una entrevista

Emiliano Martínez rompió el silencio y habló sobre los festejos de la selección argentina tras la conquista del Mundial de Qatar en una entrevista a 'France Football', en la que se disculpó por sus mofas de diversa índole hacia Kylian Mbappé: "No tenía la intención de lastimar a nadie. A lo largo de mi carrera he crecido con los franceses y nunca he tenido el más mínimo problema".

Martínez se explicó: “Entonces, lo del vestuario, es cosa del vestuario y nunca debió salir. Cuando Francia nos ganó en 2018, recuerdo que hubo cánticos sobre Messi. Igual, si un equipo le gana a Brasil, cantarán sobre Neymar. No hay nada personal contra Mbappé. Lo respeto enormemente. Si cantamos sobre él o sobre Neymar es porque son unos cracks”.

“La gente nos tiró un montón de muñecos por el camino, nos tiraron casi cien durante el recorrido (...) Lo recogí porque me dio risa, lo agarré durante dos segundos y lo tiré de vuelta, eso es todo. ¿Cómo podría burlarme de Mbappé? Si él me metió cuatro goles! Cuatro goles en la final... ¡Debe pensar que soy yo su muñeco!”, comentó.

Por último, Martínez reveló que felicitó a Mbappé por el gran encuentro que hizo en la final y afirmó: “Le dije que era un placer jugar contra él y que casi gana este partido solo. Tenía la confirmación de que tenía un talento inmenso. Cuando Messi pare, estoy seguro de que Kylian ganará muchos Balones de Oro”.